Ο Τραμπ καταγγέλλει πως η Ονδούρα προσπαθεί να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών

«Μας κυβερνάνε κλέφτες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε ακόμη ότι θα απονείμει «πλήρη χάρη» στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), εκλεγμένου με τα χρώματα του PN του Ασφούρα. Ο Ερνάντες εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ για συνέργεια στη διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.Η δήλωσή του εκ πρώτης όψεως έρχεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχείρησης εν ονόματι της πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, που βάζει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.Η Μονκάδα καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ στα πολιτικά πράγματα της χώρας.Είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί την προεδρία ο Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος ηττήθηκε από τη Σιομάρα Κάστρο το 2021.Είναι η τρίτη φορά που τη διεκδικεί ο Σαλβαδόρ Νασράλα.Στην Ονδούρα, από τις πιο ασταθείς χώρες της κεντρικής Αμερικής, οι πολιτικοί δεν έχουν ακριβώς την καλύτερη φήμη.«Δεν κάνουν τίποτα για τους φτωχούς, οι πλούσιοι γίνονται κάθε μέρα πλουσιότεροι κι οι φτωχοί κάθε μέρα φτωχότεροι -- μόνο κλέφτες μας κυβερνούν», πέταξε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένρι Ερνάντες, φύλακας σε χώρο στάθμευσης, 53 ετών.Η Μισέλ Πινέδα, έμπορος, 38 ετών, είπε πως ελπίζει πως στις εκλογές θα αναδειχθεί νικητής που δεν θα εκλάβει την εξουσία σαν «σακούλα με λεφτά για κλέψιμο».Ψηφίζοντας προχθές Κυριακή η Μαρία Βελάσκες, νοικοκυρά, είπε πως ελπίζει η επόμενη κυβέρνηση, «όποια κι αν είναι, να έχει καλή επικοινωνία με τον Τραμπ», διότι εύχεται να δει «υποστήριξη» από τον Αμερικανό πρόεδρο.Περίπου 6,5 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αναδείξουν, σε αυτές τις εκλογές σε έναν γύρο, τον διάδοχο της προέδρου Κάστρο, καθώς και τα 128 μέλη του κοινοβουλίου κι εκατοντάδες δημάρχους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.Οι υποψήφιοι δεν αναφέρθηκαν παρά μόνο ακροθιγώς στα ζητήματα που καίνε τους πολίτες της Ονδούρας, τη βία και τη φτώχεια.Σχεδόν τα δυο τρίτα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας ζουν βυθισμένοι στη φτώχεια.