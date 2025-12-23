Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Μακρόν: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα
Μακρόν: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα
Ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η θέση αυτή είναι ευρωπαϊκή
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανία και της Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς της περιοχής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ η Δανία αποτελεί τον θεσμικό εγγυητή της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.
Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η θέση αυτή δεν είναι μόνο εθνική, αλλά ευρωπαϊκή, δηλώνοντας πως εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων.
Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ η Δανία αποτελεί τον θεσμικό εγγυητή της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.
Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η θέση αυτή δεν είναι μόνο εθνική, αλλά ευρωπαϊκή, δηλώνοντας πως εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων.
In Nuuk, I reaffirmed France’s unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Denmark and Greenland.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2025
Greenland belongs to its people.
Denmark stands as its guarantor.
I join my voice to that of Europeans in expressing our full solidarity. pic.twitter.com/W3EUn3dAME
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα