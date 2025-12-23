Μακρόν: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Γροιλανδία Δανία

Μακρόν: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα

Ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του τόνισε ότι η θέση αυτή είναι ευρωπαϊκή

Μακρόν: Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, η Δανία αποτελεί εγγυήτρια χώρα
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανία και της Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι το καθεστώς της περιοχής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, ενώ η Δανία αποτελεί τον θεσμικό εγγυητή της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η θέση αυτή δεν είναι μόνο εθνική, αλλά ευρωπαϊκή, δηλώνοντας πως εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων.

