Ένας νεκρός σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε ύποπτο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ναρκωτικά Ειρηνικός Ωκεανός

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών

Έναν άνδρα σκότωσαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια στοχευμένου πλήγματος εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό, όπως ανακοινώθηκε τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, υπήρχαν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πλέον γνωστές θαλάσσιες διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού.



Στην ίδια ανάρτηση δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης, με το σκάφος να πλήττεται και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

Τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εναντίον ύποπτων σκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά στο πλαίσιο μιας εκστρατείας, με την ονομασία Επιχείρηση Νότιο Δόρυ, η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, στοχεύει στον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Ο αμερικανικός στρατός έπληξε πρόσφατα δύο ύποπτα σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους δράση στη Νότια Αμερική τους τελευταίους μήνες, εστιάζοντας στη Βενεζουέλα, ένα έθνος που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει ότι κλέβει αμερικανικό «πετρέλαιο, γη και άλλα περιουσιακά στοιχεία».
