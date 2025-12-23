Τραμπ για Μαδούρο: «Θα ήταν έξυπνο να φύγει από την εξουσία, αν θέλει να το παίξει σκληρός θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει»
Ντόναλντ Τραμπ Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα

Τραμπ για Μαδούρο: «Θα ήταν έξυπνο να φύγει από την εξουσία, αν θέλει να το παίξει σκληρός θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την πίεση προς τη Βενεζουέλα με στρατιωτικές επιχειρήσεις, μπλόκο στα δεξαμενόπλοια και απειλές για περαιτέρω ενέργειες

Τραμπ για Μαδούρο: «Θα ήταν έξυπνο να φύγει από την εξουσία, αν θέλει να το παίξει σκληρός θα είναι η τελευταία φορά που θα το κάνει»
Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατήσουν ή να πουλήσουν το πετρέλαιο που έχουν κατασχέσει ανοιχτά της Βενεζουέλας άφησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο να αποχωρήσει από την εξουσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε ότι η εντεινόμενη αμερικανική πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ερωτηθείς αν στόχος της Ουάσινγκτον είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την προεδρία, απάντησε ότι «πιθανότατα θα μπορούσε να συμβεί», προσθέτοντας ότι «αυτό εξαρτάται από τον ίδιο». «Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αν θέλει να το παίξει σκληρός, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μαδούρο, τον οποίο χαρακτήρισε «καθόλου φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών» και «πολύ κακό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του εμπλέκεται στη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. «Πρέπει να προσέχει πολύ», είπε, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

Στρατιωτική κλιμάκωση και μπλόκο στα δεξαμενόπλοια

Η δήλωση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην περιοχή. Η εκστρατεία πίεσης προς το καθεστώς Μαδούρο περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία και περισσότερα από είκοσι πλήγματα εναντίον πλοίων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, στις επιθέσεις αυτές έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει ανακοινώσει «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Την Κυριακή, η United States Coast Guard ξεκίνησε καταδίωξη δεξαμενόπλοιου σε διεθνή ύδατα κοντά στις ακτές της χώρας, σε επιχείρηση που θα αποτελούσε τη δεύτερη μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και την τρίτη σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Όσον αφορά το πετρέλαιο που έχει ήδη κατασχεθεί, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. «Ίσως το πουλήσουμε, ίσως το κρατήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Καράκας, με το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτό τις επόμενες εβδομάδες.
