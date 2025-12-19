Οι ΗΠΑ έπληξαν άλλα δυο πλεούμενα στον Ειρηνικό, τουλάχιστον 5 νεκροί
Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν σκοτώσει σε ανάλογες επιθέσεις τουλάχιστον 104 ανθρώπους, χωρίς να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι μετέφεραν ναρκωτικά

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον ακόμη δυο ταχύπλοων τα οποία υποπτεύονταν πως μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας αντίστοιχα τρεις και δύο ανθρώπους, που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες».

«Συνολικά πέντε άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στις ενέργειες αυτές — τρεις στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), συνοδεύοντας την ανάρτηση με συρραφή αποχαρακτηρισμένων βίντεο των δυο βομβαρδισμών, συνολικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων.



Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες τέτοιους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους —κατά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον— τουλάχιστον 104 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστεί ποτέ απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.
