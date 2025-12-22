Έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στη Λυών: Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων  - Η πρώτη εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου

Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/12) σε εργαστήριο στην κοινότητα Saint-Fons, κοντά στη Λυών στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα δύο  σοβαρά.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση.

Η πρώτη εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

