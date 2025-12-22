ΕΕ: Οι κινεζικοί δασμοί στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι «αδικαιολόγητοι»
Οι «προσωρινοί» δασμοί στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7% και θα τεθούν σε ισχύ από αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε σήμερα τους δασμούς που ανακοίνωσε η Κίνα σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ, στο πλαίσιο έρευνας κατά των επιδοτήσεων του Πεκίνου τα συμπεράσματα της οποίας απορρίπτουν οι Βρυξέλλες.

«Η εκτίμηση της Επιτροπής είναι πως η έρευνα βασίζεται σε αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς και ανεπαρκή στοιχεία και ως εκ τούτου τα μέτρα είναι αδικαιολόγητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλοφ Γκιλ.

Αυτοί οι «προσωρινοί» δασμοί κυμαίνονται από 21,9% έως 42,7% και θα τεθούν σε ισχύ από αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Αφορούν σειρά προϊόντων, κυρίως τυριά, καθώς και ορισμένα γάλατα και κρέμες, τα οποία απολαμβάνουν επιδοτήσεων σύμφωνα με το Πεκίνο προκαλώντας σημαντική ζημία στους Κινέζους ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πεκίνο προβλέπει να ολοκληρώσει την έρευνά του για τα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα στις 21 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία το μέτρο αυτό μπορεί να καταστεί οριστικό. Όμως οι Βρυξέλλες θέλουν να πείσουν την Κίνα να το αποσύρει.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να υπερασπιστούμε τους αγρότες και τις εξαγωγές της ΕΕ, καθώς και την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά της καταχρηστικής χρήσης από την Κίνα εμπορικών προστατευτικών μέτρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή έχει ήδη προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την υπόθεση αυτή.

«Είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη» στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, πρόσθεσε.

Οι κινεζικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα κατά των επιδοτήσεων τον Αύγουστο του 2024, επισήμως έπειτα από αίτημα της Γαλακτοκομικής Ένωσης της Κίνας.

Η κινεζική έρευνα ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση από την ΕΕ της απόφασής της να επιβάλει αυξημένους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα και εκλαμβάνεται ευρέως ως ένα ανταποδοτικό μέτρο κατά των Βρυξελλών.

Την περασμένη εβδομάδα η Κίνα ανακοίνωσε ότι επέβαλε για πέντε χρόνια δασμούς αντιντάμπινγκ από 4,9% έως 19,8% στο χοιρινό και τα παράγωγά του που εισάγονται από την ΕΕ.
