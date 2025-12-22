Ο Νετανιάχου αρνείται ανεξάρτητη έρευνα για τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τάσσεται υπέρ του διορισμού μιας κυβερνητικής επιτροπής για να διερευνήσει τα γεγονότα γύρω από τις επιθέσεις

7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς, που αποτέλεσαν το έναυσμα για τον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας



Αντί για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ του διορισμού μιας κυβερνητικής επιτροπής για να διερευνήσει τα γεγονότα γύρω από τις επιθέσεις.







Η κίνηση αυτή έχει επικριθεί έντονα από ειδικούς, την αντιπολίτευση και συγγενείς πρώην ομήρων και θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη.



Επικριτές κατηγορούν τον Νετανιάχου και τον κυβερνητικό συνασπισμό του ότι δεν αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τις πολιτικές και στρατιωτικές αστοχίες που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς.







Κατά την άποψή της, το νομοσχέδιο στην τρέχουσα μορφή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης έκθεσης.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αντιθέτως, στηρίζει ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας δεν θα είχε την υποστήριξη των πολιτών.



Κλείσιμο



Ο Τζόναθαν Πολίν, πατέρας ενός ομήρου που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς, είναι μεταξύ εκείνων που ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με το ynet.



Σε μια δημοκρατία, οι κρατικοί και πολιτικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν μπορούν να διερευνούν τους εαυτούς τους, είπε.



Η έρευνα έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι «τίποτα από όσα συνέβησαν στον γιο μου δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», συμπλήρωσε.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να αρνείται τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τις φονικές επιθέσεις τηςστο νότιο Ισραήλ από τη Χαμάς, που αποτέλεσαν το έναυσμα για τον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της ΓάζαςΑντί για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ του διορισμού μιαςγια να διερευνήσει τα γεγονότα γύρω από τις επιθέσεις.Υπουργική επιτροπή ενέκρινε σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση μιας τέτοιας κυβερνητικής επιτροπής που κατέθεσε βουλευτής του δεξιού κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, τόνισε σήμερα ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet. Μια προκαταρκτική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο κοινοβούλιο μεθαύριο Τετάρτη.Η κίνηση αυτή έχει επικριθεί έντονα από ειδικούς, την αντιπολίτευση και συγγενείς πρώην ομήρων και θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνησηΕπικριτές κατηγορούν τον Νετανιάχου και τον κυβερνητικό συνασπισμό του ότι δεν αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τις πολιτικές και στρατιωτικές αστοχίες που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς.Η Γενική Εισαγγελέας Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι «γεμάτο σημαντικά προβλήματα» που θα καθιστούσαν αδύνατο για ερευνητές να ξεδιαλύνουν τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023 και να εξαγάγουν αξιόπιστα συμπεράσματα.Κατά την άποψή της, το νομοσχέδιο στην τρέχουσα μορφή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή μιας αποτελεσματικής και αξιόπιστης έκθεσης.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αντιθέτως, στηρίζει ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας δεν θα είχε την υποστήριξη των πολιτών.Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ζήτησε τη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής. Αυτό θα πρέπει να συμβεί «αν όχι τώρα, τότε την πρώτη εβδομάδα της κυβέρνησής μας» δήλωσε, με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν μέσα στο επόμενο έτος.Ο Τζόναθαν Πολίν, πατέρας ενός ομήρου που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς, είναι μεταξύ εκείνων που ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με το ynet.Σε μια δημοκρατία, οι κρατικοί και πολιτικοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων δεν μπορούν να διερευνούν τους εαυτούς τους, είπε.Η έρευνα έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι «τίποτα από όσα συνέβησαν στον γιο μου δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», συμπλήρωσε.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και περισσότεροι από 250 άλλοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ κήρυξε την ίδια μέρα πόλεμο κατά της Χαμάς και ξεκίνησε μαζικά πλήγματα που ισοπέδωσαν τον παλαιστινιακό θύλακα. Μια εύθραυστη εκεχειρία ισχύει από τις αρχές Οκτωβρίου.