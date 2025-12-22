Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Δεκαέξι νεκροί σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην Ινδονησία
Δεκαέξι νεκροί σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην Ινδονησία
Tο όχημα δημόσιας χρήσης πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, καθώς το όχημα κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της νήσου της Ιάβας, ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Ινδονησίας.
Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.
Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα.
Το 2019, τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.
Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.
DEMAK, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA: 15 KILLED AND 19 SURVIVES OVER BUS SINGLE ACCIDENT— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) December 22, 2025
Monday early day, 22nd December 2025 pic.twitter.com/oVnFslu5qS
Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα.
Το 2019, τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα