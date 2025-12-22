Δεκαέξι νεκροί σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην Ινδονησία
Τροχαίο Δυστύχημα Ινδονησία

Δεκαέξι νεκροί σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην Ινδονησία

Tο όχημα δημόσιας χρήσης πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί

Δεκαέξι νεκροί σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην Ινδονησία
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, καθώς το όχημα κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της νήσου της Ιάβας, ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Ινδονησίας.

Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.



Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα.

Το 2019, τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.
