Κρεμασμένοι στα 828 μέτρα: Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι σε βίντεο που κόβει την ανάσα
ΚΟΣΜΟΣ
Εργάτες Κτίριο Νεπάλ Ντουμπάι

Κρεμασμένοι στα 828 μέτρα: Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι σε βίντεο που κόβει την ανάσα

Κυρίως μετανάστες από φτωχές χώρες εργάζονται στο Burj Khalifa, ρισκάροντας τη ζωή τους για έναν μισθό που δύσκολα φτάνει για να ζήσουν

Κρεμασμένοι στα 828 μέτρα: Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι σε βίντεο που κόβει την ανάσα
80 ΣΧΟΛΙΑ
Κάθε χρόνο, δεκάδες εργάτες από το Νεπάλ ανεβαίνουν με σχοινιά και ειδικές ζώνες ασφαλείας στην πρόσοψη του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, καθαρίζοντας το ψηλότερο κτίριο του πλανήτη, σε μία από τις πιο επικίνδυνες και απαιτητικές δουλειές στον κόσμο.

Το Burj Khalifa, σύμβολο πλούτου και αρχιτεκτονικής υπεροχής στο Ντουμπάι, υψώνεται στα 828 μέτρα και διαθέτει περισσότερα από 24.000 γυάλινα πάνελ. Για να διατηρείται η επιβλητική του όψη καθαρή και λαμπερή, απαιτείται συνεχής καθαρισμός, μια διαδικασία που διαρκεί μήνες και πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από μετανάστες εργάτες, κυρίως από το Νεπάλ.

Δείτε βίντεο από τον πιο πρόσφατο καθαρισμό του επιβλητικού κτιρίου


Οι εργαζόμενοι αυτοί περνούν ώρες αιωρούμενοι σε τεράστια ύψη, δεμένοι μόνο με σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και εξαντλητική σωματική καταπόνηση. Κάθε καθαρισμός ενός μόνο τμήματος της πρόσοψης μπορεί να διαρκέσει ημέρες, ενώ ο πλήρης κύκλος καθαρισμού του κτιρίου ξεπερνά συχνά τους τρεις μήνες.

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο, οι αμοιβές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με το ρίσκο. Οι περισσότεροι εργάτες δηλώνουν στα διεθνή μέσα ότι δέχθηκαν τη δουλειά λόγω της φτώχειας στις πατρίδες τους και της ανάγκης να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους. Πολλοί έχουν χρεωθεί για να πληρώσουν μεσάζοντες για «να πάρουν τη δουλειά» γεγονός που τους καθιστά ακόμη πιο εξαρτημένους από την εργασία αυτή.

Ο καθαρισμός του Burj Khalifa έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και των ακραίων ανισοτήτων που συνοδεύουν τα μεγάλα έργα στις χώρες του Κόλπου. Ενώ το κτίριο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και αποτελεί παγκόσμιο τουριστικό αξιοθέατο, οι άνθρωποι που το συντηρούν παραμένουν αόρατοι.

Για τους Νεπαλέζους εργάτες, το Burj Khalifa είναι μια εργασία καθημερινού κινδύνου, όπου η επιβίωσή τους κρέμεται - κυριολεκτικά - από ένα σχοινί.






80 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης