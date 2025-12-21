Ο Γουίτκοφ βλέπει πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε το Σάββατο ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.Κατά την πρώτη φάση σημειώθηκε πρόοδος, όπως για την διευρυνθείσα ανθρωπιστική βοήθεια, την επιστροφή λειψάνων ομήρων, της απόσυρσης δυνάμεων από κάποιους τομείς και της μείωσης των εχθροπραξιών, έγραψε ο Γουίτκοφ στο X, την επομένη εξερευνητικών συνομιλιών με αντιπροσώπους της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, συνέχισε.Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που το παλαιστινιακό κίνημα δεν συζητά, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.Το Ισραήλ λέει πως περιμένει ακόμη την επιστροφή των τελευταίων λειψάνων ομήρου που απομένει στη Λωρίδα της Γάζας προτού συναινέσει να αρχίσουν επίσημα συνομιλίες για τη δεύτερη φάση του σχεδίου.Στην ανάρτησή του ο Γουίτκοφ σημείωσε πως στις συνομιλίες εξετάστηκαν μέτρα για την ανάπτυξη του εμπορίου και την κατασκευή υποδομών στην περιοχή.«Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στην δημιουργία σύντομα (...) του Συμβουλίου Ειρήνης [ενν. υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ]» και «μεταβατικής» κυβέρνησης που θα χειριστεί τις πολιτικές υποθέσεις, την ασφάλεια και «την ανοικοδόμηση», κατά τον ίδιο.Η δημιουργία «συμβουλίου ειρήνης» ήταν ανάμεσα στα 20 σημεία του σχεδίου που παρουσίασε ο Τραμπ. Υποτίθεται πως θα επιβλέπει τη μεταβατική αρχή, η οποία θα αποτελείται από τεχνοκράτες.