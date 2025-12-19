Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ρούμπιο για το ειρηνευτικό για την Ουκρανία: Υπάρχει πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας
Ρούμπιο για το ειρηνευτικό για την Ουκρανία: Υπάρχει πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν γίνονται για να επιβληθεί μια συμφωνία σε κανέναν, προσθέτοντας ότι πρόοδος έχει υπάρξει αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι τα τελευταία ζητήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα.
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «επενδύσει πολύ χρόνο» στην προσπάθεια να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο αυτός ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει» συμπλήρωσε ο Ρούμπιο πριν δηλώσει ότι «δεν είναι δικός μας πόλεμος».
«Μας έχουν πει... ότι υπάρχει μόνο μία χώρα στον κόσμο που μπορεί πραγματικά να μιλήσει και στις δύο πλευρές. Αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες» λέει.
