Επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus από το 2027

Άλλο ένα βήμα προσέγγισης του Λονδίνου στην ΕΕ μετά το Brexit – Πάνω από 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά το πρώτο έτος

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν την Τετάρτη να επιτρέψουν στους Βρετανούς φοιτητές να επανενταχθούν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ από το 2027.

Η συνεισφορά της Βρετανίας για το ακαδημαϊκό έτος 2027-28 θα είναι 570 εκατομμύρια λίρες (650 εκατ. ευρώ) ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση που πρόσθεσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει έκπτωση 30% σε σύγκριση με τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον έθεσαν προθεσμία για την οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας για τα τρόφιμα και τα ποτά και τη σύνδεση των αγορών άνθρακα το 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Πρόκειται για ένα μικρό αλλά συμβολικό σημάδι βελτίωσης των σχέσεων μετά το Brexit, σχολιάζει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη «νέα εποχή» στις σχέσεις με την ΕΕ τον Μάιο, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ανανέωση των αμυντικών και εμπορικών δεσμών από την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση, την πιο σημαντική στην περίοδο μετά το Brexit.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα ανοίξει το δρόμο για νέες κοινές εμπειρίες για τους νέους και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ανανεωμένη συνεργασία με τη Βρετανία.

Η επιστροφή της Βρετανίας στο πρόγραμμα Erasmus+ ήταν από καιρό βασική απαίτηση της ΕΕ για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.
Η Βρετανία είχε αποχωρήσει από το πρόγραμμα μετά το Brexit. Οι Συντηρητικοί δήλωναν ότι η κυβέρνηση είχε υποκύψει στην ΕΕ χωρίς να πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα για τα χρήματα.
