Η αυστραλιανή αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνει
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Τρομοκρατική επίθεση Χάνουκα Ισλαμικό Κράτος

Η αυστραλιανή αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνει

22 τραυματίες παραμένουν ακόμη σε νοσοκομεία μετά την αιματηρή επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 15 αθώους ανθρώπους

Η αυστραλιανή αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του 24χρονου δράστη του φονικού στο Σίδνει
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η αστυνομία στην Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες για 59 αδικήματα σε βάρος του 24χρονου άνδρα που άνοιξε πυρ, μαζί με τον πατέρα του, σε συνάθροιση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Σε αυτές περιλαμβάνεται, όπως αναμενόταν, και η κατηγορία για τρομοκρατία.

Τρεις ημέρες μετά την «εμπνεόμενη από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους» επίθεση, είκοσι δύο τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Εννέα από τους ασθενείς παρέμεναν σε κρίσιμη κατάσταση ως σήμερα το πρωί, ενώ άλλοι 13 βρίσκονταν σε σοβαρή, πάντως σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής της Αυστραλίας.



Δεν είναι σαφές αν ο νεαρότερος από τους δυο δράστες της επίθεσης - πατέρα και γιο 50 και 24 ετών -, που διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες της αστυνομίας και λέγεται πως είναι πλέον εκτός κινδύνου, συμπεριλαμβάνεται στους αριθμούς που ανακοινώθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι στην επίθεση της Κυριακής σκοτώθηκαν επιτόπου ή υπέκυψαν σε νοσοκομεία 15 παριστάμενοι. Σκοτώθηκε επίσης επιτόπου ο ένας από τους δράστες, ο πενηντάρης πατέρας. Άλλοι κάπου 40 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο ABC, ο 24χρονος δράστης φέρεται να είχε σχέσεις με δίκτυο υποστηρικτών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Κλείσιμο
Πριν από μερικές ώρες, έλαβε χώρα η πρώτη κηδεία θύματος της επίθεσης, του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ, περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία.

Κατά δημοσιεύματα, ο ραβίνος, 41 ετών, ήταν πατέρας πέντε παιδιών, συμπεριλαμβανομένου νεογέννητου. Αρκετοί πολιτικοί ήταν παρόντες στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης