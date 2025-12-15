Πώς σχεδίασαν πατέρας και γιος την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία του Σίδνεϊ: Το ταξίδι στις Φιλιππίνες, οι σχέσεις με το ISIS και τα ψέματα στην οικογένεια

Το ψέμα στην οικογένεια

Τα θύματα

Σύμφωνα, πάντως, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε οι δύο δράστες δεν «ανήκαν σε ευρύτερη τρομοκρατική οργάνωση». Μιλώντας στο ABC TV ανέφερε ότι η «σαφής ενημέρωση» που έλαβε από τις μυστικές υπηρεσίες είναι ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για συνωμοσία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα αυτά ανήκαν σε οργάνωση». «Είναι σαφές ότι το κίνητρο είναι η εξτρεμιστική ιδεολογία πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.Ενδεικτικό της μυστικότητας της προετοιμασίας από πατέρα και γιο είναι το γεγονός ότι οι δύο τους είχαν φροντίσει να «θολώσουν τα νερά» λέγοντας σε συγγενείς τους ότι θα ταξίδευαν στα νότια για ψάρεμα.«Μου τηλεφώνησε (την Κυριακή) και είπε: "Μαμά, μόλις πήγα για κολύμπι. Πήγα για καταδύσεις. Πάμε... να φάμε τώρα, και μετά θα μείνουμε στο σπίτι γιατί κάνει ζέστη"» είπε η μητέρα του Ναβίντ μιλώντας The Sydney Morning HeraldΚατά την ίδια πηγή ο Ναβίντ εργαζόταν ως χτίστης πριν απολυθεί πριν από περίπου δύο μήνες ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας για περίπου 10 χρόνια.Ο 50χρονος ήταν μέλος σκοπευτικού ομίλου και κάτοχος άδειας για μακρύκανα όπλα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η λίστα των θυμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα κορίτσι 10 ετών, δύο ραβίνους, έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος και έναν νεαρό Γάλλο



Το μικρότερο σε ηλικία θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης ήταν η 10χρονη Ματίλντα με τη θεία της να γράφει στα social media: Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πως θα αντέξουμε τέτοια θλίψη.





Νεκρός έπεσε και ο πρώην αστυνομικός Πίτερα Μέγκερ, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε εθελοντικά στο Randwick Rugby Club και ασχολήθηκε με το χόμπι του, τη φωτογραφία.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην παραλία για μια φωτογραφική αποστολή όταν συνέβη η ένοπλη επίθεση.Ο Τιμπόρ Γουίτζεν τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του από τους πυροβολισμούς, με τη γυναίκα τελικά να γλιτώνει.Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ ήταν πατέρας πέντε παιδιών και ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea», που έγινε στόχος των ενόπλων.Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν Γιάκοβ Λεβιτάν ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».Ο Ρουβέν Μόρισον υπηρετούσε ως βοηθός στη συναγωγή της περιοχής και σκοτώθηκε ενώ θα συναντούσε έναν φίλο του στη μοιραία εκδήλωσηΟ 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.