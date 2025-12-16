Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

Η κατάσταση της υγείας του Ναβίντ Άκραμ παραμένει ασαφής, σύμφωνα με την αστυνομία – Είχε φτάσει στο Σίδνεϊ μαζί με τον πατέρα του τον Νοέμβριο