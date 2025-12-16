Δυο παιδιά νεκρά εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία κοντά στη Λυών
Δυο παιδιά νεκρά εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία κοντά στη Λυών
Πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία
Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο της Λυών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της νομαρχίας, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο της τετραώροφης πολυκατοικίας· κατά τα πρώτα στοιχεία άλλοι πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι δυο κάτοικοι, πιο ελαφριά τραυματίες, πήγαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα.
Κατά τη νομαρχία, έσπασαν τζάμια σε δυο παρακείμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτίρια.
Δεν είναι ακόμη γνωστή η αιτία της έκρηξης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε πως η νομαρχία έθεσε σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων.
ALERTE - Énorme explosion d'un immeuble due à une fuite de gaz à #Trévoux, dans l'Ain, au nord de Lyon, entendue à des kilomètres a la ronde. La façade du bâtiment s'est effondrée.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 15, 2025
Plusieurs victimes signalées dont des enfants. Des personnes sont ensevelies. Les secours affluent… pic.twitter.com/CCLD9cDD8J
