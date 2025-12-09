Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Google για τον τρόπο ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Google για τον τρόπο ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αν η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, χρησιμοποιώντας περιεχόμενο ιστοσελίδων και βίντεο από YouTube για τη δημιουργία υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας για τη Google, προκειμένου να εξετάσει αν η εταιρεία παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο η Google χρησιμοποίησε περιεχόμενο από εκδότες ιστότοπων, καθώς και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο YouTube, για σκοπούς τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό και επιβαρύνοντας τους δημιουργούς περιεχομένου.
Η Κομισιόν θα εξετάσει αν η Google «παραμορφώνει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και στους δημιουργούς περιεχομένου, ή αν προσφέρει στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες των ανταγωνιστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης». Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Google μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των εκδοτών ιστοσελίδων για να προσφέρει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζητήσεων, χωρίς να παρέχει την κατάλληλη αποζημίωση στους εκδότες και χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να απορρίψουν τη χρήση του περιεχομένου τους.
Η έρευνα επεκτείνεται και στη χρήση βίντεο και άλλου περιεχομένου που έχουν ανεβάσει χρήστες στο YouTube για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία ότι η εταιρεία δεν αποζημιώνει τους δημιουργούς αυτών των περιεχομένων και δεν τους παρέχει την επιλογή να αρνηθούν τη χρήση των δεδομένων τους.
Η έρευνα αυτή ακολουθεί την κυκλοφορία των νέων αποτελεσμάτων αναζητήσεων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φαίνεται να έχει επηρεάσει την επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, μειώνοντας την κίνηση προς αυτές.
Στη Google είχε επιβληθεί πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη διαδικτυακή διαφήμιση.
Η Κομισιόν θα εξετάσει αν η Google «παραμορφώνει τον ανταγωνισμό επιβάλλοντας άδικους όρους και προϋποθέσεις στους εκδότες και στους δημιουργούς περιεχομένου, ή αν προσφέρει στον εαυτό της προνομιακή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες των ανταγωνιστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης». Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Google μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των εκδοτών ιστοσελίδων για να προσφέρει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζητήσεων, χωρίς να παρέχει την κατάλληλη αποζημίωση στους εκδότες και χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να απορρίψουν τη χρήση του περιεχομένου τους.
Η έρευνα επεκτείνεται και στη χρήση βίντεο και άλλου περιεχομένου που έχουν ανεβάσει χρήστες στο YouTube για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία ότι η εταιρεία δεν αποζημιώνει τους δημιουργούς αυτών των περιεχομένων και δεν τους παρέχει την επιλογή να αρνηθούν τη χρήση των δεδομένων τους.
Η έρευνα αυτή ακολουθεί την κυκλοφορία των νέων αποτελεσμάτων αναζητήσεων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φαίνεται να έχει επηρεάσει την επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, μειώνοντας την κίνηση προς αυτές.
Στη Google είχε επιβληθεί πρόστιμο σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη διαδικτυακή διαφήμιση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα