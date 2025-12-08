Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Αρκούδα επιτέθηκε σε εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια παράστασης σε ζωολογικό κήπο στην Κίνα, δείτε βίντεο
Άλλοι εκπαιδευτές που βρίσκονταν στον χώρο παρενέβησαν αμέσως και χρησιμοποίησαν καρέκλες και παλούκια για να απομακρύνουν την αρκούδα
Μια μαύρη αρκούδα επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της μετά την ολοκλήρωση μιας παράστασης στον ζωολογικό κήπο Hangzhou Safari Park το Σάββατο (6/12) στην επαρχία Zhejiang της Ανατολικής Κίνας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από επισκέπτες του ζωολογικού κήπου όλα κυλούσαν ομαλά, όταν μία αρκούδα πλησίασε τη σκηνή και επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Το Hangzhou Safari Park τόνισε με μία ανάρτησή του στα social media το Σάββατο ότι ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν.
Ο ζωολογικός κήπος εξήγησε ότι η αρκούδα επιτέθηκε, επειδή ο εκπαιδευτής κουβαλούσε μια μεγάλη τσάντα με καρότα και μήλα. Το ζώο είδε την τσάντα, ενθουσιάστηκε και όρμησε γρήγορα πάνω του για να πάρει το φαγητό.
Η ανακοίνωση ανέφερε, επίσης, ότι σύμφωνα με τον εκπαιδευτή το περιστατικό του υπενθύμισε να είναι πιο προσεκτικός στις μελλοντικές του συναναστροφές με την αρκούδα.
Λίγο αργότερα και αφού το βίντεο της επίθεσης της αρκούδας έγινε viral στο διαδίκτυο, ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε ένα βίντεο που όχι μόνο κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα ενημέρωσε πως: «Η αρκούδα και ο εκπαιδευτής έχουν πλέον "συμφιλιωθεί"».
Άλλοι εκπαιδευτές που βρίσκονταν στον χώρο παρενέβησαν αμέσως και χρησιμοποίησαν καρέκλες και παλούκια για να χωρίσουν την αρκούδα από τον εκπαιδευτή.
According to media reports, a black bear suddenly attacked a keeper after finishing a round of performance at Hangzhou Safari Park in East China’s Zhejiang Province on Saturday. Other staff immediately intervened and used props to separate the bear from the keeper. This incident… pic.twitter.com/2gfAZEt0tz— Global Times (@globaltimesnews) December 7, 2025
