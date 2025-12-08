Αρκούδα επιτέθηκε σε εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια παράστασης σε ζωολογικό κήπο στην Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αρκούδα Κίνα Επίθεση Ζωολογικός Κήπος Εκπαιδευτής

Άλλοι εκπαιδευτές που βρίσκονταν στον χώρο παρενέβησαν αμέσως και χρησιμοποίησαν καρέκλες και παλούκια για να απομακρύνουν την αρκούδα

18 ΣΧΟΛΙΑ
Μια μαύρη αρκούδα επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της μετά την ολοκλήρωση μιας παράστασης στον ζωολογικό κήπο Hangzhou Safari Park το Σάββατο (6/12) στην επαρχία Zhejiang της Ανατολικής Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από επισκέπτες του ζωολογικού κήπου όλα κυλούσαν ομαλά, όταν μία αρκούδα πλησίασε τη σκηνή και επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Άλλοι εκπαιδευτές που βρίσκονταν στον χώρο παρενέβησαν αμέσως και χρησιμοποίησαν καρέκλες και παλούκια για να χωρίσουν την αρκούδα από τον εκπαιδευτή.

Το Hangzhou Safari Park τόνισε με μία ανάρτησή του στα social media το Σάββατο ότι ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν.

Ο ζωολογικός κήπος εξήγησε ότι η αρκούδα επιτέθηκε, επειδή ο εκπαιδευτής κουβαλούσε μια μεγάλη τσάντα με καρότα και μήλα. Το ζώο είδε την τσάντα, ενθουσιάστηκε και όρμησε γρήγορα πάνω του για να πάρει το φαγητό.

Η ανακοίνωση ανέφερε, επίσης, ότι σύμφωνα με τον εκπαιδευτή το περιστατικό του υπενθύμισε να είναι πιο προσεκτικός στις μελλοντικές του συναναστροφές με την αρκούδα.

Λίγο αργότερα και αφού το βίντεο της επίθεσης της αρκούδας έγινε viral στο διαδίκτυο, ο ζωολογικός κήπος δημοσίευσε ένα βίντεο που όχι μόνο κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα ενημέρωσε πως: «Η αρκούδα και ο εκπαιδευτής έχουν πλέον "συμφιλιωθεί"».
