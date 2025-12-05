Δείτε βίντεο: Η FIFA απένειμε στον Τραμπ βραβείο Ειρήνης, «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει και ένα μεγάλο χρυσό τρόπαιο που μοιάζει με αυτό του Μουντιάλ
Δεν έχει Νόμπελ Ειρήνης (όχι ακόμη τουλάχιστον) αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί από σήμερα να περηφανεύεται ότι τιμήθηκε με ένα βραβείο Ειρήνης.
Είναι αυτό που θέσπισε η FIFA και του απένειμε σήμερα ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Πρόκειται για μία «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Και όπως φαίνεται, ήταν τόση η ανυπομονησία του ώστε το πήρε μόνος του το χρυσό μετάλλιο και το κρέμασε στον λαιμό του χωρίς να περιμένει τον Ινφαντίνο.
Το βραβείο θα απονέμεται «σε άτομα που έκαναν εξαιρετικές και πέρα από το κανονικό ενέργειες για την ειρήνη».
Επιπλέον ο Τραμπ θα λάβει και ένα μεγάλο χρυσό τρόπαιο που μοιάζει με αυτό του Μουντιάλ, με χέρια που κρατούν την υδρόγειο.
«Σίγουρα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην υποστήριξή μου για να ευημερήσει ο κόσμος», είπε ο Ινφαντίνο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε τις ευχαριστίες και μίλησε για τη σημασία του βραβείου: «Μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη της ζωής μου. Ξέρω τον Τζιάνι, κάνει υπέροχη δουλειά, έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων, τα νούμερα είναι πέρα από κάθε προσδοκία. Ευχαριστώ τη Μελάνια, την οικογένειά μου. Θα δείτε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Οι σχέσεις μας με Καναδά και Μεξικό είναι υπέροχες. Έχουμε σταθερή σχέση συνεργασίας και ειρήνης. Οι ΗΠΑ θα είναι μια ζεστή χώρα υποδοχής» τόνισε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ από καιρό επιθυμεί διακαώς το Νόμπελ Ειρήνης για την ανάμειξή του στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, κάτι που στηρίζει και ο Ινφαντίνο.
Κατά τον ίδιο έχει δώσει τέλος σε οκτώ ή εννιά πολέμους – και ακόμη έχει μεγάλους «στόχους» όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία.
President Trump receives the very first ever FIFA Peace Prize: pic.twitter.com/gOMNB69bYR— TheBlaze (@theblaze) December 5, 2025
