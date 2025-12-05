Ένας γίγαντας στο Χόλιγουντ: Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner Bros από το Netflix, οι αλλαγές για τους θεατές και τη βιομηχανία

Μια νέα εποχή στην ψυχαγωγία θα φέρει η συμφωνία των 82 δισ. δολαρίων, αλλά με ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για την καλλιτεχνική δημιουργία όπως και τους θεατές - Τα θεσμικά εμπόδια για το πράσινο φως