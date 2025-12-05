Το Netflix εξαγοράζει την Warner Bros έναντι $82,7 δισ., πώς έκλεισε το mega-deal

Η συμφωνία αφορά τα κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max της Warner Bros. - Πώς αλλάζει το τοπίο των media με την εξαγορά - Σε αντιμονοπωλιακό «μικροσκόπιο» το deal





Με τη συμφωνία, ο έλεγχος ενός από τα πλέον πολύτιμα και ιστορικά περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ μεταβιβάζεται στον πρωτοπόρο του streaming, ο οποίος έχει επιφέρει σημαντικές ανατροπές στη βιομηχανία του θεάματος.





Η συμφωνία, που αφορά τα κινηματογραφικά στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max της Warner Bros Discovery, περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και έχει εκτιμηθεί στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εταιρειών. Αυτό ανεβάζει την συνολική αξία της συναλλαγής (Enterprise Value) περίπου στα 82,7 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 72 δισ. είναι η αξία των μετοχών.



απόσχιση της Warner Bros Discovery από τη μονάδα παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της, Discovery Global, που περιλαμβάνει το TNT και το CNN, σε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία, κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.



Το deal που ανακοινώθηκε σήμερα ακολουθεί έναν μήνα έντονου ανταγωνισμού προσφορών, κατά τον οποίο η Netflix απέκτησε την πρωτοβουλία με προσφορά σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την προσφορά σχεδόν 24 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount Skydance για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros Discovery.



Αλλαγή στο τοπίο των media Η εξαγορά της Warner Bros Discovery, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια μεγάλων franchises όπως το «Game of Thrones», τα «DC Comics» και το «Harry Potter», θα αλλάξει ακόμα περισσότερο την ισορροπία δυνάμεων στο Χόλιγουντ υπέρ του streaming κολοσσού που έχτισε την κυριαρχία του χωρίς μεγάλες εξαγορές ή μεγάλη ταινιοθήκη, βοηθώντας τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τη Walt Disney και την Paramount.



Κλείσιμο



Η Netflix θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο τηλεοπτικό αρχείο που περιλαμβάνει κλασικές σειρές όπως τα «Φιλαράκια», τα οποία είναι προγραμματισμένο να αφαιρεθούν από την πλατφόρμα στο τέλος του έτους, και το «The Big Bang Theory».



Σε αντιμονοπωλιακό μικροσκόπιο Αναλυτές ανέφεραν στο Reuters ότι η Netflix κινείται από την επιθυμία να εξασφαλίσει μακροχρόνια δικαιώματα για δημοφιλή shows και ταινίες και να εξαρτάται λιγότερο από εξωτερικά στούντιο, καθώς επεκτείνεται στον τομέα των παιχνιδιών και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την επιτυχία της καταστολής της κοινής χρήσης κωδικών.



Ωστόσο, η συμφωνία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση από τις αντιμονοπωλιακές Αρχές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς θα παραχωρήσει στην μεγαλύτερη υπηρεσία streaming του κόσμου την ιδιοκτησία ενός ανταγωνιστή που φιλοξενεί το HBO Max και διαθέτει σχεδόν 130 εκατομμύρια συνδρομητές.



Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery ( WBD ) , βάζοντας τέλος σε μια μακρά διαδικασία προσφορών στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.Με τη συμφωνία, ο έλεγχος ενός από τα πλέον πολύτιμα και ιστορικά περιουσιακά στοιχεία τουμεταβιβάζεται στον πρωτοπόρο του, ο οποίος έχει επιφέρει σημαντικές ανατροπές στη βιομηχανία του θεάματος.Η συμφωνία, πουτης Warner Bros Discovery, περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και έχει εκτιμηθεί στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εταιρειών. Αυτό ανεβάζει τηντης συναλλαγής (Enterprise Value) περίπου σταεκ των οποίωνταείναι η αξία των μετοχών.Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τηντης Warner Bros Discovery από τη μονάδα παγκόσμιων τηλεοπτικών δικτύων της, Discovery Global, που περιλαμβάνει το, σε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία, κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.Το deal που ανακοινώθηκε σήμερα ακολουθείκατά τον οποίο η Netflix απέκτησε την πρωτοβουλία με προσφορά σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την προσφορά σχεδόν 24 δολαρίων ανά μετοχή από την Paramount Skydance για την πλήρη εξαγορά της Warner Bros Discovery.Η εξαγορά της Warner Bros Discovery, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια μεγάλων franchises όπως το, τακαι το, θα αλλάξει ακόμα περισσότερο την ισορροπία δυνάμεων στο Χόλιγουντ υπέρ του streaming κολοσσού που έχτισε την κυριαρχία του χωρίς μεγάλες εξαγορές ή μεγάλη ταινιοθήκη, βοηθώντας τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τη Walt Disney και την Paramount.«Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους θεατές περισσότερα από αυτά που αγαπούν και να βοηθήσουμε να καθορίσουμε τον επόμενο αιώνα της αφήγησης ιστοριών», δήλωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Ted Sarandos, σε δήλωσή του.Η Netflix θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο τηλεοπτικό αρχείο που περιλαμβάνει κλασικές σειρές όπως τα «Φιλαράκια», τα οποία είναι προγραμματισμένο να αφαιρεθούν από την πλατφόρμα στο τέλος του έτους, και το «The Big Bang Theory».Αναλυτές ανέφεραν στο Reuters ότι η Netflix κινείται από την επιθυμία να εξασφαλίσει μακροχρόνια δικαιώματα για δημοφιλή shows και ταινίες και να εξαρτάται λιγότερο από εξωτερικά στούντιο, καθώς επεκτείνεται στον τομέα των παιχνιδιών και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την επιτυχία της καταστολής της κοινής χρήσης κωδικών.Ωστόσο, η συμφωνία πιθανότατα θα αντιμετωπίσειστην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς θα παραχωρήσει στην μεγαλύτερη υπηρεσία streaming του κόσμου την ιδιοκτησία ενός ανταγωνιστή που φιλοξενεί τοκαι διαθέτει σχεδόν

Η Paramount, η οποία ξεκίνησε πόλεμο προσφορών και έχει στενές σχέσεις με τη διοίκηση Τραμπ, αμφισβήτησε τη διαδικασία πώλησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με επιστολή που υποστηρίζει την ευνοϊκή μεταχείριση προς τη Netflix.



Για να μειώσει τις ανησυχίες για τη συγκέντρωση της αγοράς, η Netflix υποστήριξε στις διαπραγματεύσεις ότι ο πιθανός συνδυασμός της υπηρεσίας streaming με το HBO Max θα ωφελήσει τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος των πακέτων προσφορών.



Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης τη Warner Bros Discovery ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τις ταινίες του στούντιο στους κινηματογράφους, προκειμένου να αμβλύνει τους φόβους ότι η συμφωνία της θα εξαφανίσει ένα ακόμα στούντιο και βασική πηγή κινηματογραφικών ταινιών.