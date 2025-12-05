Στα σκαριά mega-deal στη βιομηχανία θεάματος: Η Warner Bros ξεκινά αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Netflix
Στα σκαριά mega-deal στη βιομηχανία θεάματος: Η Warner Bros ξεκινά αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Netflix
Η Warner Bros. συζητά την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της και της υπηρεσίας streaming HBO Max στη Netflix
Η Warner Bros. Discovery έχει ξεκινήσει αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της και της υπηρεσίας streaming HBO Max στη Netflix, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την εξέλιξη των συνομιλιών.
Η Netflix προσφέρει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές. Οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να ανακοινώσουν τη συμφωνία ήδη τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα αποτύχουν, ανέφεραν οι πηγές. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η Netflix έχει ξεπεράσει τις Paramount Skydance και Comcast, οι οποίες επίσης διεκδικούσαν τη Warner Bros.
Πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης, η Warner Bros. — η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια — θα ολοκληρώσει την προγραμματισμένη απόσχιση καλωδιακών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT.
Η συμφωνία, εάν ολοκληρωθεί, θα φέρει ριζικές αλλαγές στον κλάδο του θεάματος, ενώνοντας την κυρίαρχη υπηρεσία συνδρομητικού streaming στον κόσμο με ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά στούντιο του Χόλιγουντ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Netflix προσφέρει 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία, ανέφεραν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές. Οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να ανακοινώσουν τη συμφωνία ήδη τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα αποτύχουν, ανέφεραν οι πηγές. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η Netflix έχει ξεπεράσει τις Paramount Skydance και Comcast, οι οποίες επίσης διεκδικούσαν τη Warner Bros.
Πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης, η Warner Bros. — η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια — θα ολοκληρώσει την προγραμματισμένη απόσχιση καλωδιακών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT.
Η συμφωνία, εάν ολοκληρωθεί, θα φέρει ριζικές αλλαγές στον κλάδο του θεάματος, ενώνοντας την κυρίαρχη υπηρεσία συνδρομητικού streaming στον κόσμο με ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά στούντιο του Χόλιγουντ.
Netflix enters exclusive talks to acquire Warner Bros Discovery studio and streaming service, Bloomberg News reporter says https://t.co/bZAmP9NNLk https://t.co/bZAmP9NNLk— Reuters (@Reuters) December 5, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα