Απογοητευμένος ο Τραμπ με τους παραλογισμούς του Πούτιν, λέει ο Νάιτζελ Φάρατζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Νάιτζελ Φάρατζ Πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πολιτικός και στενός σύμμαχος του Τραμπ χαρακτήρισε «κακή» τη συμφωνία που προτείνεται στην Ουκρανία για το τέλος του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «απογοητευμένος» με την «παράλογη» στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο Βρετανός πολιτικός που είναι κοντινός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Φάρατζ τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια δίκαιη συμφωνία για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι τρέχουσες προτάσεις που περιορίζουν το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και προβλέπουν παραχώρηση εδάφους στη Ρωσία δεν είναι αποδεκτές. «Ο Πούτιν αποδεικνύει κάθε εβδομάδα που περνά ότι δεν είναι λογικός, ότι δεν επιθυμεί μια δίκαιη λύση και, ειλικρινά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος», δήλωσε ο Φάρατζ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Politico, ο Φάρατζ ανέφερε ότι στην Ουκρανία έχει προσφερθεί μια κακή συμφωνία, βάσει της οποίας θα αναγκαζόταν να αποδεχτεί περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού της, όροι που συνήθως επιβάλλονται σε μια χώρα που έχει υπογράψει «άνευ όρων παράδοση».

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία, ο Φάρατζ δήλωσε ότι η θέση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμφισβητείται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν μπορεί «να παραδώσει εδάφη για τα οποία έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες ζωές υπερασπίζοντας τα». «Η συμφωνία όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να εφαρμοστεί», πρόσθεσε.

Ο Φάρατζ επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κριτική στις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη μιας εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ειρηνιστής» που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια δίκαιη συμφωνία. «Τον θαυμάζω πολύ γι’ αυτό και ξέρω πόσο απογοητευμένος είναι από την έλλειψη λογικής του Πούτιν», είπε.

