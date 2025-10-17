«Πολύ κακός τύπος» ο Πούτιν, λέει ο Φάρατζ – Ζητά να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη που μπαίνουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Ο ηγέτης του Reform UK, που έχει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, είχε επικριθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους στη Βρετανία για προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με τη Ρωσία