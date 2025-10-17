Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
«Πολύ κακός τύπος» ο Πούτιν, λέει ο Φάρατζ – Ζητά να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη που μπαίνουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ο ηγέτης του Reform UK, που έχει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, είχε επικριθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους στη Βρετανία για προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με τη Ρωσία
Ανεβάζει τους τόνους της ρητορικής του κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν ο Νάιτζελ Φάρατζ που χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο «πολύ κακό τύπο».
Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Φάρτατζ εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Προφανώς, ο Πούτιν είναι ένας πολύ κακός τύπος», είπε ο Φάρατζ. «Πραγματικά ήλπιζα ότι ο Τραμπ θα υπέτασε τον Πούτιν, ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάποιο είδος συμβιβασμού, όπως αυτό που επιτεύχθηκε πρόσφατα με τη Γάζα και το Ισραήλ. Είναι σαφές ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».
Ο ηγέτης του Reform UK, που έχει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, είχε επικριθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους στη Βρετανία για προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με τη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πέρυσι, ο Φάρατζ δήλωσε ότι η Δύση «προκάλεσε» την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία μέσω της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.
Στην ίδια συνέντευξη ο Φάρατζ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ήταν αδύναμος στην εξωτερική πολιτική. «Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν είναι λογικός άνθρωπος», είπε. «Η ιδέα ότι είμαι αδύναμος σε αυτό το θέμα είναι απλά ανοησία».
Επιπλέον, λέει το Politico, είπε ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ «πρέπει να καταρρίψουν» τα ρωσικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας και υποστήριξε τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να υποστηρίξει το Κίεβο έναντι στη Ρωσία.
Εμφανίζεται πάντως διστακτικός ως προς την αποστολή βρετανικών στρατευμάτων για τη διατήρηση της εκεχειρίας, όπως έχει υποστηρίξει ο πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ μέσω της ιδέας του για έναν «συνασπισμό των προθύμων» στην Ουκρανία μετά την όποια ειρηνευτική συμφωνία.
