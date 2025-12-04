Ο Πούτιν πίσω από τη δηλητηρίαση του Σκριπάλ και της κόρης του το 2018, καταλήγει βρετανική έρευνα

Ο Σκριπάλ και η κόρη του δηλητηριάστηκαν με Νόβιτσοκ που σκόρπισαν δύο Ρώσοι πράκτορες το 2018 σε πόλη της νότιας Αγγλίας - Νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά τα κατάφεραν, σε αντίθεση με μια πολίτη που έχασε τη ζωή της

Γιούλια, φέρεται να εξουσιοδοτήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως μια δημόσια επίδειξη της δύναμης της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε σχετική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε η Daily Mail.



Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να έστειλε δύο πράκτορες της GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) στο Σόλσμπερι, στη νότια Αγγλία, για να απλώσουν τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ στην πόρτα του Σκριπάλ.



Ντόουαν Στέρτζες, μια πολίτης, υπέκυψε αργότερα αφού ήρθε σε επαφή με το μπουκάλι αρώματος που χρησιμοποιήθηκε από τους πράκτορες για τη μεταφορά του δηλητηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Ο πρόεδρος της επιτροπής που πραγματοποίησε την έρευνα, λόρδος Χιουζ του Όμπερσλι, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι αυτή η επίθεση έδειξε σημαντική αποφασιστικότητα και αναμενόταν να αποτελέσει δημόσια επίδειξη της ρωσικής ισχύος».



Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δράστες, που δεν δίστασαν να ρισκάρουν το ενδεχόμενο να τους δουν οι ένοικοι ή οι γείτονες, ούτε αποθαρρύνθηκαν από την παρουσία καμερών, είχαν προγραμματίσει να φύγουν από τη χώρα την ημέρα που θα υλοποιούσαν το σχέδιο.



Κλείσιμο Αλεξάντρ Πετρόφ και Ρουσλάν Μποσίροφ, έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 2 Μαρτίου 2018 και ταξίδεψαν στο Σόλσμπερι δύο ημέρες αργότερα για να ρίξουν το Νοβιτσόκ στο σπίτι του Σκριπάλ. Αμέσως μετά αναχώρησαν για τη Μόσχα, δίνοντας και συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση, όπου αρνήθηκαν την εμπλοκή τους και δήλωσαν ότι ήταν εκεί για να επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό της πόλης.







Ωστόσο, ο λόρδος Χιουζ κατηγόρησε ευθέως τον Πούτιν, δηλώνοντας: «Η συμπεριφορά του Πετρόφ και του Μποσίροφ, των ανωτέρων τους στη GRU και εκείνων που εξουσιοδότησαν την αποστολή, φτάνοντας μέχρι τον πρόεδρο Πούτιν, ήταν απίστευτα αμελής. Αυτοί και μόνο αυτοί φέρουν την ηθική ευθύνη για τον θάνατο της Ντόουαν».



Ο 74χρονος σήμερα Σκριπάλ είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010 στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής κρατουμένων, αφού είχε λάβει προεδρική χάρη. Σκοπός του ήταν να ζήσει ήσυχα στην περιοχή του Σόλσμπερι, αποφεύγοντας μάλιστα τη λήψη επιπλέον προστασίας, όπως κάμερες και συναγερμούς.



Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ υπήρχε κάποιος κίνδυνος για τον Σκριπάλ από τη Ρωσία, η ανάλυση ότι δεν ήταν πιθανό να αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο ήταν λογική. Ο ίδιος πάντως είχε αποφασίσει να μην ζήσει υπό τέτοιες συνθήκες, παρόλο που του προσφέρθηκε προστασία.



Από την άλλη, η έρευνα ανέδειξε τις «αποτυχίες» των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, αναφέροντας ότι δεν υπήρξαν τακτικές γραπτές εκτιμήσεις της κατάστασης του Σκριπάλ ως πρώην Ρώσου κατασκόπου.



Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η επίθεση στον Σκριπάλ δεν είχε σκοπό μόνο την εκδίκηση εναντίον του, αλλά αποτέλεσε δημόσια δήλωση της Ρωσίας για την αποφασιστικότητά της να δράσει ενάντια σε όσους πολεμούν τα συμφέροντα της.



Η επίθεση δείχνει «σημαντική αμέλεια και πρόκληση», και η επιχείρηση για την εξόντωση του Σκριπάλ έπρεπε να έχει εγκριθεί από τον πιο υψηλόβαθμο παράγοντα, τον πρόεδρο Πούτιν.



Ο Σκριπάλ και η κόρη του κατέρρευσαν σε παγκάκι στο κέντρο της πόλης μετά την ακούσια επαφή με το δηλητήριο, ενώ η Ντόουαν Στέρτζες πέθανε τρεις μήνες αργότερα αφού ήρθε σε επαφή με το μπουκάλι αρώματος που χρησίμευε για την μεταφορά του δηλητηρίου.