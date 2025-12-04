Η Βρετανία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την έκθεση για το Νοβιτσόκ και τον Σκριπάλ
Η βρετανική έρευνα που κυκλοφόρησε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο Πούτιν εξουσιοδότησε τη δηλητηρίαση του Σκριπάλ και της κόρης του το 2018 - Στο περιστατικό αυτό, είχε χάσει τη ζωή της μια πολίτης
Η Βρετανία ανακοίνωσε την Πέμπτη νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της πλήρους επιβολής κυρώσεων στη Ρωσική Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών (GRU), η οποία αναφέρθηκε στην έρευνα του Ηνωμένου Βασιλείου για τον θάνατο μιας γυναίκας το 2018, η οποία δηλητηριάστηκε από τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ, μαζί με τον Σκριπάλ και την κόρη του.
Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για να ζητήσει απάντηση στις διαπιστώσεις της έρευνας και για ό,τι χαρακτήρισε «συνεχιζόμενη εκστρατεία εχθρικής δραστηριότητας» από τη Μόσχα κατά της χώρας.
Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να έχει εξουσιοδοτήσει την επίθεση με τον νευροτοξικό παράγοντα κατά του Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ το 2018, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στο θάνατο μιας αθώας γυναίκας, της Ντόουαν Στέρτζες.
«Τα ευρήματα της σημερινής ημέρας είναι μια σοβαρή υπενθύμιση για την αδιαφορία του Κρεμλίνου για τις αθώες ζωές», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση επέβαλε επίσης κυρώσεις σε τρεις επιπλέον αξιωματικούς της GRU, τους οποίους κατηγόρησε ότι ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση εχθρικών ενεργειών στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη, περιλαμβανομένου του σχεδίου τρομοκρατικής επίθεσης σε σουπερμάρκετ της Ουκρανίας που στόχευε αθώους πολίτες.
Ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου το 2022, η Βρετανία έχει επιβάλει από τότε μια σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας, περιλαμβανομένων επιχειρηματιών, πολιτικών ηγετών, εταιρειών και πλοίων.
