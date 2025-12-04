Η Βρετανία ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την έκθεση για το Νοβιτσόκ και τον Σκριπάλ

Η βρετανική έρευνα που κυκλοφόρησε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο Πούτιν εξουσιοδότησε τη δηλητηρίαση του Σκριπάλ και της κόρης του το 2018 - Στο περιστατικό αυτό, είχε χάσει τη ζωή της μια πολίτης