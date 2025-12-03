ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φοιτητής σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ: Έγραφε ότι θέλει να τους σκοτώσει όλους και να γίνει μάρτυρας

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο αμάξι του όπλο, πυρομαχικά και χειρόγραφες σημειώσεις

Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ συνελήφθη σήμερα στις ΗΠΑ με την κατηγορία ότι σκόπευε να κάνει ένοπλη επίθεση μέσα στις εγκαταστάσεις του αμερικανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σκοτώνοντας όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τη New York Post, πρόκειται για τον 25χρονο Λουκμάαν Χαν, στο αυτοκίνητο του οποίου οι αστυνομικοί μετά από έρευνα βρήκαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειρόγραφα σημειώματα σύμφωνα με τα οποία ήθελε «να τους σκοτώσει όλους» και να γίνει «μάρτυρας».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 25χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μετά το τέλος των μαθημάτων, σε πάρκο έξω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, οι Αρχές βρήκαν πυρομαχικά, ένα πιστόλι, ένα εργαλείο μετατροπής του πιστολιού σε αυτόματο τουφέκι και περιοδικά αναφορικά με τα όπλα.


Ο Κάαν φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση και στο αστυνομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, ενώ είχε μαζί του και ένα σημειωματάριο με αναλυτικές σημειώσεις για το σχέδιο της επίθεσης.

Ο έλεγχος στον 25χρονο έγινε τυχαία, καθώς αστυνομικοί τον εντόπισαν να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητό του και, όπως είπαν, όταν τον πλησίασαν τους φάνηκε αρκετά νευρικός.

Κλείσιμο
Όπως αναφέρει το FBI σε σχετική του ανακοίνωση, ο Κααν - που σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες είναι πρόσφυγας από το Αφγανιστάν - αντιστάθηκε της σύλληψης. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν τυχαία και όπως είπε έκαναν σωστά τη δουλειά τους αντί απλά να του πουν να φύγει από το σημείο.


