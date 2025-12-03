Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Φοιτητής σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ: Έγραφε ότι θέλει να τους σκοτώσει όλους και να γίνει μάρτυρας
Φοιτητής σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ: Έγραφε ότι θέλει να τους σκοτώσει όλους και να γίνει μάρτυρας
Οι αστυνομικοί βρήκαν στο αμάξι του όπλο, πυρομαχικά και χειρόγραφες σημειώσεις
Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ συνελήφθη σήμερα στις ΗΠΑ με την κατηγορία ότι σκόπευε να κάνει ένοπλη επίθεση μέσα στις εγκαταστάσεις του αμερικανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σκοτώνοντας όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους.
Σύμφωνα με τη New York Post, πρόκειται για τον 25χρονο Λουκμάαν Χαν, στο αυτοκίνητο του οποίου οι αστυνομικοί μετά από έρευνα βρήκαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειρόγραφα σημειώματα σύμφωνα με τα οποία ήθελε «να τους σκοτώσει όλους» και να γίνει «μάρτυρας».
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο 25χρονος συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μετά το τέλος των μαθημάτων, σε πάρκο έξω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
Στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, οι Αρχές βρήκαν πυρομαχικά, ένα πιστόλι, ένα εργαλείο μετατροπής του πιστολιού σε αυτόματο τουφέκι και περιοδικά αναφορικά με τα όπλα.
Ο Κάαν φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση και στο αστυνομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, ενώ είχε μαζί του και ένα σημειωματάριο με αναλυτικές σημειώσεις για το σχέδιο της επίθεσης.
Ο έλεγχος στον 25χρονο έγινε τυχαία, καθώς αστυνομικοί τον εντόπισαν να κάθεται μέσα στο αυτοκίνητό του και, όπως είπαν, όταν τον πλησίασαν τους φάνηκε αρκετά νευρικός.
Όπως αναφέρει το FBI σε σχετική του ανακοίνωση, ο Κααν - που σύμφωνα με αρχικές πληροφορίες είναι πρόσφυγας από το Αφγανιστάν - αντιστάθηκε της σύλληψης.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί τον πλησίασαν τυχαία και όπως είπε έκαναν σωστά τη δουλειά τους αντί απλά να του πουν να φύγει από το σημείο.
25-Year-Old Delaware Man Charged After Machinegun and Manifesto are Found— FBI (@FBI) December 2, 2025
According to court documents, on November 24, New Castle County Police Department officers initiated a traffic stop on Luqmaan Khan of Wilmington. During the stop, Khan resisted arrest and was taken into… pic.twitter.com/VogQZ2tUt0
