Βρετανός φοιτητής πήγε για πεζοπορία κοντά στο κάστρο του Κόμη Δράκουλα και εξαφανίστηκε, το τελευταίο του τηλεφώνημα

Το Κάστρο Μπραν συνδέεται με τον μύθο του Κόμη Δράκουλα

«Έφυγε από το πανεπιστήμιο του στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή, χωρίς να μας το πει, για να πάει μόνος του για πεζοπορία», δήλωσε στην Times.«Το τηλέφωνό του είχε σήμα για τελευταία φορά σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.[τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας]», είπε η ανήσυχη μητέρα.Οι καιρικές συνθήκες και η έντονη χιονόπτωση στην περιοχή δυσκόλεψαν τις προσπάθειες εντοπισμού του εξαφανισμένου Σμιθ. Οι διασώστες τονίζουν ότι σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν ψάξει, το βάθος του χιονιού συχνά ξεπερνάει τα 1,8 μέτρα.Στις προσπάθειες εντοπισμού του νεαρού συμβάλλουν ένα ελικόπτερο Black Hawk, το οποίο έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένα μέρη των βουνών, σκύλοι ανίχνευσης και ένα drone με θερμική απεικόνιση.Ο χειμώνας στα βουνά Bucegi είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, με ξαφνικές αλλαγές του καιρού, βαθύ χιόνι, παγωμένα μονοπάτια και ασταθή χιονοστρώματα που μπορούν να αποπροσανατολίσουν τους πεζοπόρους.Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται συνήθως από 0 έως 4 °C στα βουνά.