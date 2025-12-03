Προεδρικές εκλογές στην Ονδούρα: Η καταμέτρηση ξανάρχισε, ο υποψήφιος που υποστηρίζει ο Τραμπ πλέον στη δεύτερη θέση

Ο τηλεοπτικός σταρ Σαλβαδόρ Νασράλα, διεκδικητής του κορυφαίου αξιώματος στη χώρα για τρίτη φορά, προηγείται με σχεδόν 10.000 ψήφους διαφορά





Ο τηλεοπτικός σταρ Σαλβαδόρ Νασράλα (40,14% των ψήφων), διεκδικητής του κορυφαίου αξιώματος στη χώρα της κεντρικής Αμερικής για τρίτη φορά, έχει πλέον σχεδόν 10.000 ψήφους διαφορά από τον επιχειρηματία και υποψήφιο της







«Οι αριθμοί μας δικαιώνουν, θα προστατεύσουμε αυτόν τον θρίαμβο διότι η νίκη ανήκει στον λαό και κανένας δεν θα μας την πάρει. Θα νικήσουμε!», ανέφερε ο κ. Νασράλα, 72 ετών, μέσω X.



Η ανακοίνωσή του προκάλεσε ξέσπασμα χαράς στην έδρα του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL), με οπαδούς να ανεμίζουν ζωηρά τα ερυθρόλευκα λάβαρα της παράταξης.







Η πολύ μικρή διαφορά από το βράδυ τη Κυριακής αποτελούσε, λαμβανομένου υπόψη του περιθωρίου σφάλματος, «τεχνική ισοπαλία» των δυο επικρατέστερων υποψηφίων, ανέφερε προχθές Δευτέρα μέσω X η πρόεδρος του κεντρικού εκλογικού συμβουλίου (CNE) Άνα Πάολα Χολ, ζητώντας από τους πολίτες «σύνεση και υπομονή», χωρίς να διευκρινίσει πότε θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.



Υπό πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που την κατηγόρησε πως αποπειράται να χειραγωγήσει, να «αλλάξει» το αποτέλεσμα, η εκλογική αρχή έκανε λόγο χθες για «τεχνικά προβλήματα» για να εξηγήσει την μακρά παύση της καταμέτρησης τη Δευτέρα, υποσχόμενη να σεβαστεί «τη λαϊκή βούληση».



Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως θα επιτρέψει «δημόσια πρόσβαση, σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε μέσα ενημέρωσης και τα πολιτικά κόμματα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες» που έχει καθώς «το έργο των μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιώδες για να μένουν οι πολίτες ενημερωμένοι σχετικά με την πρόοδο της καταμέτρησης».







Η αριστερά υφίσταται βαριά ήττα



«Ξέρω πως έχω ήδη νικήσει», έλεγε χθες το πρωί ο Σαλβαδόρ Νασράλα, προτού διευκρινίσει μέσω X ότι δεν θα ανακηρύσσει τη νίκη του, απλά επισημαίνει «τα αποτελέσματα».



«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», δήλωνε από την πλευρά του ο κ. Ασφούρα, υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος (PN), από το αρχηγείο της εκστρατείας του προχθές Δευτέρα, όταν ακόμη ήταν μπροστά με μικρή διαφορά.



Την Κυριακή, εκτιμούν παρατηρητές, οι ψηφοφόροι φάνηκαν αποφασισμένοι να τιμωρήσουν την παράταξη της αριστεράς με επικεφαλής την απερχόμενη πρόεδρο Σιομάρα Κάστρο, που ανέλαβε να κυβερνήσει ένα από τα φτωχότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής, υπονομευμένο από τη βία των συμμοριών, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη διαφθορά. Η υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης LIBRE, η δικηγόρος Ρίξι Μονκάδα, 60 ετών, βρίσκεται 20 μονάδες πίσω από τους δυο υποψήφιους της δεξιάς.



Η ενδιαφερόμενη κατήγγειλε την επέμβαση του αμερικανού προέδρου Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία —ο ρεπουμπλικάνος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του κ. Ασφούρα—, κρίνοντας πως θα μπορούσε να εκληφθεί ως μορφή «εξαναγκασμού» του εκλογικού σώματος.



Η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο ανέλαβε την εξουσία το 2021, , μια δεκαετία και πλέον μετά το πραξικόπημα εναντίον του συζύγου της, του Μανουέλ Σελάγια, που είχε συμμαχήσει τότε με χώρες όπως η Βενεζουέλα και η Κούβα.



Κι οι δυο υποψήφιοι της δεξιάς έκαναν εκστρατεία υποδαυλίζοντας την ανησυχία μέρους του εκλογικού σώματος ότι η αριστερά θα μετέτρεπε την Ονδούρα σε νέα Βενεζουέλα, χώρα σε βαθιά κρίση.







Χάρη στον πρώην πρόεδρο Ερνάντες



Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που έχει υιοθετήσει στάση αποκάλυπτα παρεμβατική έναντι της Λατινικής Αμερικής, διεμήνυσε την περασμένη εβδομάδα πως αν δεν κερδίσει ο κ. Ασφούρα, η κυβέρνησή του δεν θα πετάξει «τα λεφτά της» για να υποστηρίξει την Ονδούρα.



Εξάλλου, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απέμεινε όπως είχε υποσχεθεί χάρη στον πρώην πρόεδρο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, (2014-2022), εκλεγμένο με τα χρώματα του PN του κ. Ασφούρα, ο οποίος μέχρι χθες εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ μετά την καταδίκη του για συνέργεια στη διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς την αμερικανική αγορά.



Η καταδίκη του κ. Ερνάντες, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες σε δημοσιογράφους, ήταν «φρικτό κυνήγι μαγισσών, ενορχηστρωμένο από τον (δημοκρατικό προκάτοχό του στην προεδρία Τζο) Μπάιντεν».



«Πολλοί στην Ονδούρα μου ζητούσαν να το κάνω. Και το έκανα», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.



Η απόφασή του εκ πρώτης όψεως αποτελεί αντίφαση με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, στο πλαίσιο επιχείρησης εν ονόματι της πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, που βάζει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.



Η Νικόλ Σεπέδα, φαρμακοποιός 31 ετών στην Τεγκουσιγκάλπα, εξέφρασε «αγανάκτηση» για την χάρη που δόθηκε στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, κρίνοντας πως την απόφαση αυτή «θα έπρεπε να την πάρει η δικαιοσύνη, όχι ο Τραμπ».