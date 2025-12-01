Εκλογές στην Ονδούρα: Προβάδισμα για τον δεξιό Ασφούρα που στηρίζει ο Τραμπ
Ονδούρα Εκλογές Δίκη Ντόναλντ Τραμπ

Εκλογές στην Ονδούρα: Προβάδισμα για τον δεξιό Ασφούρα που στηρίζει ο Τραμπ

Ο υποψήφιος της δεξιάς που στηρίχθηκε ανοιχτά από τον Τραμπ προηγείται με 40,6% στα προκαταρκτικά αποτελέσματα

Εκλογές στην Ονδούρα: Προβάδισμα για τον δεξιό Ασφούρα που στηρίζει ο Τραμπ
Ο Νάσρι Ασφούρα, υποψήφιος κόμματος της δεξιάς για την προεδρία της Ονδούρας, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικά 24ωρα πριν από την ψηφοφορία, οδεύει να επικρατήσει, με βάση ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εκλογική επιτροπή.

Με 40,6% των ψήφων --με το 34,25% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί--, ο Νάσρι «Τίτο» Ασφούρα, 67 ετών, ο πρώην δήμαρχος στην πρωτεύουσα Τεγκουσιγκάλπα και επιχειρηματίας που υποστήριξε σθεναρά ο κ. Τραμπ, προηγείται με μόλις 1,8 μονάδα έναντι άλλου υποψηφίου της δεξιάς, του τηλεοπτικού παρουσιαστή Σαλβαδόρ Νασράλα, ενώ βρίσκεται 21 μονάδες μπροστά από τη Ρίξι Μονάδα, υποψήφια της παράταξης της απερχόμενης προέδρου της αριστεράς Σιομάρας Κάστρο.

