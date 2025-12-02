Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους από τη Γάζα
Οι σοροί των δύο ομήρων που απομένουν πρέπει να ανήκουν στον Ισραηλινό αστυνομικό Ραν Γκβίλι και στον Ταϊλανδό Σουντθισάκ Ρινθάλακ

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι παρέλαβε τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που παρέμεναν στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία θα εξεταστούν για ταυτοποίηση από την ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ.

Τα λείψανα παραδόθηκαν από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους (ενός Ισραηλινού και ενός Ταϊλανδού υπηκόου).

Προσθέτει ότι οι Αρχές βρίσκονται σε επαφή με τις οικογένειές τους.

Νωρίτερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τα λείψανα ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους.

Οι σοροί των δύο ομήρων που απομένουν  πρέπει να ανήκουν στον Ισραηλινό αστυνομικό Ραν Γκβίλι, και στον Ταϊλανδό Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

