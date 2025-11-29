Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του στην πόλη
Συρία Αχμάντ αλ Σάρα Χαλέπι

Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του στην πόλη

«Το Χαλέπι ξαναγεννιέται, και μαζί του ξαναγεννιέται όλη η Συρία», δήλωσε ο πρώην τζιχαντιστής ενώπιον εκατοντάδων συγκεντρωμένων μπροστά από την ακρόπολη του Χαλεπίου

Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του στην πόλη
Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα μετέβη σήμερα στην πόλη του Χαλεπίου, στον βορρά, έναν χρόνο μετά την επίθεση του ισλαμιστικού συνασπισμού του, η οποία οδήγησε στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σαν σήμερα, πριν από έναν χρόνο, δυνάμεις του συνασπισμού αυτού αναχώρησαν από την Ιντλίμπ, βορειότερα, και έφθασαν στις πύλες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Συρίας, την οποία θα έθεσαν υπό τον έλεγχο τους δύο ημέρες αργότερα. Στις 8 Δεκεμβρίου κατέλαβαν την πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Το Χαλέπι ξαναγεννιέται, και μαζί του ξαναγεννιέται όλη η Συρία», δήλωσε ο πρώην τζιχαντιστής ενώπιον εκατοντάδων συγκεντρωμένων μπροστά από τη διάσημη ακρόπολη του Χαλεπίου.

Λίγο αργότερα, ο αλ Σάρα εμφανίστηκε στην πύλη της ακρόπολης κοντά σε μια τεράστια συριακή σημαία, μέσα σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο που υπέστη σοβαρές ζημιές στα χρόνια του πολέμου.


Το Χαλέπι ήταν μια από τις πρώτες εστίες κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά της εξουσίας του Άσαντ το 2011, διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο.

Επί τέσσερα χρόνια, η πόλη παρέμεινε διχασμένη μεταξύ ενός τομέα πιστού στο καθεστώς Άσαντ στις δυτικές συνοικίες, όπου ζούσε η πλειοψηφία του πληθυσμού, και των ανταρτών που έλεγχαν ανατολικές συνοικίες.

Με την υποστήριξη του Ρώσου συμμάχου, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης στα τέλη του 2016, πριν την καταλάβει ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Σάρα οκτώ χρόνια αργότερα.

Κλείσιμο
Η αστραπιαία επίθεση του συνασπισμού, που ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2024, έβαλε τέλος σε περισσότερο από μισό αιώνα κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ.

