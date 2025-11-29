Zero Units και επίθεση στην Ουάσινγκτον: Χιλιάδες Αφγανοί παραστρατιωτικοί που εκπαίδευσε η CIA βρίσκονται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Από τον πόλεμο σκιών στο Αφγανιστάν, μέχρι το σήμερα - Πώς μια δύναμη που δημιουργήθηκε για να «καθαρίζει» βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου μετά την επίθεση στους εθνοφρουρούς στην αμερικανική πρωτεύουσα