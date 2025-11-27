Αυτός είναι ο Αφγανός συνεργάτης της CIA που πυροβόλησε τους εθνοφρουρούς κοντά στον Λευκό Οίκο
Γυναίκα 20 ετών και άνδρας 24, τα θύματα που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση – Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στην κατοικία του δράστη, επιβεβαιώνεται και επίσημα η σχέση του με τις συμμαχικές δυνάμεις στη χώρα - Πήγε στις ΗΠΑ το 2021
Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι δύο Εθνοφρουροί, τα θύματα της επίθεσης στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο. Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, τραυματισμένος και αυτός ελαφρά, χωρίς για την ώρα να είναι γνωστό κάτι για τα κίνητρά του.
Πρόκειται για έρευνα που αφορά υπόθεση τρομοκρατίας, είπε ο επικεφαλής του FBI Κας Πάτελ, που έκανε την Πέμπτη δηλώσεις στον Τύπο.
Δράστης είναι ο Ραμανούλα Λακανουάλ, 29 ετών, από το Αφγανιστάν που είχε έλθει στις ΗΠΑ μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα.
Ο 29χρονος σχετιζόταν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, επιβεβαίωσε ο Πάτελ.
Ανέφερε ακόμη ότι στα εργαστήρια ερευνάται το όπλο του δράστη, ενώ ερευνήθηκε και η κατοικία του στην οποία βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ και λάπτοπ).
Για την ώρα δεν έχουμε πληροφορίες για το κίνητρό του.
Σύμφωνα με το Fox News, ο 29χρονος είχε εργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα τον Αύγουστο 2021, επί προεδρίας Μπάιντεν.
Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
Ο δράστης ζούσε στο Μπέλιγχαμ της πολιτείας Ουάσινγκτον με τη σύζυγό τους «και νομίζουμε με πέντε παιδιά», είπε χαρακτηριστικά η Πίρο. Φέρεται μάλιστα να οδήγησε από την πολιτεία του στην πρωτεύουσα, ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, με πρόθεση να επιτεθεί.
Όσο για το κατηγορητήριο, ο Λακαγουάλ αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση με πρόθεση δολοφονίας και κατοχή όπλου. Αν καταδικαστεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι αντιμέτωπος με ποινή 15 ετών. Φυσικά θα μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση αν καταλήξει κάποιο από τα θύματα, είπε η Πίρο.
Το όπλο του δράστη ήταν ένα εξάσφαιρο περίστροφο 357 Smith & Wesson.
Σε κρίσιμη κατάσταση τα θύματαΣτη συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια Τζανίν Πίρο, όπου βρίσκεται η Ουάσινγκτον, είπε ότι τα θύματα είναι η Σάρα Μπέκστρομ, 20 ετών, και ο Άντριου Γουλφ, 24 ετών. Έχουν υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά δεν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.
Και οι δύο είναι μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνιας και ήταν σταθμευμένοι στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των μέτρων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της εγκληματικότητας.
Ο δράστης έστησε ενέδρα στα θύματα, τόνισε η Πίρο. Πυροβόλησε πρώτα το ένα και μια δεύτερη φορά όταν είχε πέσει κάτω ενώ έβαλε πολλές φορές και κατά του δεύτερου θύματος.
Γρήγορα όμως εξουδετερώθηκε από άλλους στρατιώτες που ήταν στο σημείο.
