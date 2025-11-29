Χωρίς ηλεκτρικό 600.000 άνθρωποι εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, για μαζική επίθεση κάνει λόγο η Μόσχα
Χωρίς ηλεκτρικό 600.000 άνθρωποι εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, για μαζική επίθεση κάνει λόγο η Μόσχα

Τρεις νεκροί, σχεδόν 30 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας - Έσβησε η πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι

Χωρίς ηλεκτρικό 600.000 άνθρωποι εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, για μαζική επίθεση κάνει λόγο η Μόσχα
Ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, τα οποία άρχισαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ και συνεχίσθηκαν σήμερα το πρωί, έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ' αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν απ' αυτή τη ρωσική επίθεση «Ενώ όλοι συζητούν σημεία ειρηνευτικών σχεδίων, η Ρωσία συνεχίζει το πολεμικό σχεδιό της που αποτελείται από δύο σημεία: να σκοτώνει και να καταστρέφει», έγραψε σήμερα το πρωί στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Εξάλλου, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, εξαιτίας πτώσης συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τις περιφερειακές αρχές, τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν.

