Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ζημιές σε κατοικίες και οχήματα
Τρεις από τους τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας
Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.
«Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης. Τρεις εξ αυτών, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε έξι τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ ανέφερε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.
⚡️❗️🤯😰 #Kyiv #Київ: росіяни завдають ударів по житлових 🛩️💥🏢 будинках. Є постраждалі, серед них діти.#RussiaIsATerroristState #NaziRussia 🤬 pic.twitter.com/OYphDsBwN5— Ukraine News UP (@by_Ukraine) November 29, 2025
