Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Ολέθρια σχέση: Για βιασμούς, κακοποίηση, bullying και δίκτυο παρακολούθησης κάθε κίνησής της καταγγέλλει το πρώην αφεντικό της Google η άλλοτε ερωμένη του
Ολέθρια σχέση: Για βιασμούς, κακοποίηση, bullying και δίκτυο παρακολούθησης κάθε κίνησής της καταγγέλλει το πρώην αφεντικό της Google η άλλοτε ερωμένη του
Τι αναφέρει στην κατάθεσή της η Μισέλ Ρίτερ, σύμφωνα με την New York Post - Είχαν ιδρύσει από κοινού εταιρεία startup και ο Σμιτ υποστηρίζει ότι η 31χρονη τα κάνει όλα αυτά, διότι εκείνος την «ξεσκέπασε» για κακοδιαχείριση
Σοκάρουν οι καταγγελίες της 31χρονης Μισέλ Ρίτερ σε βάρος του Έρικ Σμιτ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Google. Η πρώην ερωμένη του Σμιτ κατέθεσε σε δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους την είχε βιάσει, ενώ είχε φροντίσει να τοποθετήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι όπου έμεναν, μέσω των οποίων την παρακολουθούσε γυμνή, όταν έκανε μπάνιο.
Στην κατάθεσή της, η Ρίτερ, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα φέρεται να υπέστη στα χέρια του Σμιτ, ισχυριζόμενη ότι ο 70χρονος άνδρας την υπέβαλε σε σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε εγκαταστήσει λογισμικό στον υπολογιστή και το κινητό της τηλέφωνο, μέσω του οποίου παρακολουθούσε όλες τις επικοινωνίες της.
Τον περασμένο μήνα, η New York Post δημοσίευσε κι άλλες λεπτομέρειες από τη δικαστική διαμάχη τους, κλείνοντας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μια σχέση που ξεκίνησε το 2020 και σημαδεύτηκε από τους ισχυρισμούς της 31χρονης για κακοποίηση, καθώς για άλλες μεθόδους εκφοβισμού, όταν ήταν συνιδιοκτήτες σε μια εταιρεία startup.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην κατάθεσή της η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Σμιτ την βίασε σε ένα γιοτ, τον Νοέμβριο του 2021.
Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2023, σε φεστιβάλ στη Νεβάδα, κατέθεσε ότι ο Σμιτ και καθώς εκείνη κοιμόταν, ξεκίνησε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί της. «Του είπα ξεκάθαρα "όχι" και προσπάθησα να τον κάνω να σταματήσει, αλλά είχα μάθει ότι η προσπάθεια να αντισταθώ σωματικά θα ήταν μάταιη και θα έκανε τα πράγματα χειρότερα» αναφέρει στην κατάθεσή της.
Η Ρίτερ κατηγορεί επίσης τον Σμιτ ως ηδονοβλεψία και για πίεση που της ασκούσε με σεξουαλικά φετίχ.
«Σε πολλές περιπτώσεις, με φωτογράφιζε κρυφά χωρίς τη συγκατάθεσή μου ενώ ήμουν γυμνή, κυρίως όταν έμπαινα στο ντους για να κάνω μπάνιο» δηλώνει.
Οι ισχυρισμοί για σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν επίσης πολλαπλά σπρωξίματα, από τα οποία αποκόμισε μώλωπες και γρατζουνιές, ενώ την εκφόβιζε συχνά, ουρλιάζοντας πολύ κοντά στο πρόσωπό της. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, φέρεται να την έσπρωξε πάνω σε ένα γραφείο.
Στην κατάθεσή της, η Ρίτερ, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα φέρεται να υπέστη στα χέρια του Σμιτ, ισχυριζόμενη ότι ο 70χρονος άνδρας την υπέβαλε σε σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία, ενώ είχε εγκαταστήσει λογισμικό στον υπολογιστή και το κινητό της τηλέφωνο, μέσω του οποίου παρακολουθούσε όλες τις επικοινωνίες της.
Τον περασμένο μήνα, η New York Post δημοσίευσε κι άλλες λεπτομέρειες από τη δικαστική διαμάχη τους, κλείνοντας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μια σχέση που ξεκίνησε το 2020 και σημαδεύτηκε από τους ισχυρισμούς της 31χρονης για κακοποίηση, καθώς για άλλες μεθόδους εκφοβισμού, όταν ήταν συνιδιοκτήτες σε μια εταιρεία startup.
⚠️WARNING: This post describes sexual assault and abuse allegations.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 28, 2025
A former Google CEO, Eric Schmidt, has been accused of rape, stalking, and harassment by his ex-mistress and business partner, Michelle Ritter.
In a lawsuit filed in Los Angeles County Superior Court, Ritter,… pic.twitter.com/msIzbpLDmi
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην κατάθεσή της η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Σμιτ την βίασε σε ένα γιοτ, τον Νοέμβριο του 2021.
«Με χτύπησε στον τοίχο και με βίασε»«Με ακολούθησε στο ντους, με χτύπησε στον τοίχο και με βίασε» κατέθεσε αρχικά η 31χρονη και συμπλήρωσε. «Τον παρακάλεσα να σταματήσει και φώναξα ότι με πονούσε, αλλά αγνόησε τις παρακλήσεις μου. Το επόμενο πρωί, ο Σμιτ προσπάθησε να με πείσει ότι το είχα απολαύσει».
Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2023, σε φεστιβάλ στη Νεβάδα, κατέθεσε ότι ο Σμιτ και καθώς εκείνη κοιμόταν, ξεκίνησε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί της. «Του είπα ξεκάθαρα "όχι" και προσπάθησα να τον κάνω να σταματήσει, αλλά είχα μάθει ότι η προσπάθεια να αντισταθώ σωματικά θα ήταν μάταιη και θα έκανε τα πράγματα χειρότερα» αναφέρει στην κατάθεσή της.
Η Ρίτερ κατηγορεί επίσης τον Σμιτ ως ηδονοβλεψία και για πίεση που της ασκούσε με σεξουαλικά φετίχ.
«Σε πολλές περιπτώσεις, με φωτογράφιζε κρυφά χωρίς τη συγκατάθεσή μου ενώ ήμουν γυμνή, κυρίως όταν έμπαινα στο ντους για να κάνω μπάνιο» δηλώνει.
Οι ισχυρισμοί για σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν επίσης πολλαπλά σπρωξίματα, από τα οποία αποκόμισε μώλωπες και γρατζουνιές, ενώ την εκφόβιζε συχνά, ουρλιάζοντας πολύ κοντά στο πρόσωπό της. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό στη Νέα Υόρκη, φέρεται να την έσπρωξε πάνω σε ένα γραφείο.
Είχε γδυθεί μέσα στο αεροπλάνοΗ Ρίτερ περιγράφει τον Σμιτ ως «παράλογο», ισχυριζόμενη ότι σε μια περίπτωση γδύθηκε μπροστά στο πλήρωμα του ιδιωτικού του τζετ και μετέφερε μαριχουάνα στο αεροπλάνο.
Κατηγορεί επίσης τον Σμιτ ότι την πίεζε να είναι «πολύ σέξι» σε επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ την παρότρυνε να χρησιμοποιεί συνταγογραφούμενα χάπια για απώλεια βάρους -μόνο και μόνο για να την κοροϊδέψει αργότερα, επειδή φαινόταν «αδυνατισμένη».
Μπροστά σε συναδέλφους, φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια, όπως: «Πρέπει να τη δείτε γυμνή», κάνοντας σχόλια για το πόσο «σέξι» φαινόταν.
Παράλληλα, η 31χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή της τον Νοέμβριο του 2021, αποκτώντας πρόσβαση στα μηνύματα, τα e-mail και τα αρχεία της.
Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό της έβλεπε ηλεκτρονικά της μηνύματα να σβήνονται και έγγραφα να παραποιούνται, ανέφερε.
Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ ομολόγησε ότι δημιούργησε μια «κερκόπορτα» στους διακομιστές της Google για πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε, η οποία εκτεινόταν πέρα από αυτήν και σε υπαλλήλους της εταιρείας.
Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρίτερ δειπνούσε σε γνωστό εστιατόριο στο Μαλιμπού, ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ διέρρηξε το αμάξι της και έκλεψε τον φορητό υπολογιστή της, κάτι που αποδείχτηκε από τις κάμερες του εστιατορίου, που τον είχαν καταγράψει.
Η Ρίτερ μοιραζόταν με τον Σμιτ την εταιρεία Steel Perlot, στην οποία ο 70χρονος είχε επενδύσει 100 εκατ. δολάρια.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Ρίτερ ανέφερε ότι ο Σμιτ είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή της σε έγγραφα, ενώ σε μια περίπτωση την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι που μοιράζονταν, χωρίς να την επιτρέπει να πάρει τα πράγματά της. Όπως λέει, λίγο πριν χωρίσουν ο Σμιτ εγκατέστησε κρυφές κάμερες και κοριούς στην κατοικία τους.
Μάλιστα, ιδιωτικοί ερευνητές φέρονται να παρακολουθούσαν τους γονείς της, παραδεχόμενοι στην αστυνομία ότι εργάζονταν για την «ιδιωτική ασφάλεια ενός δισεκατομμυριούχου», όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η New York Post.
Από την πλευρά του, ο Σμιτ έχει ισχυριστεί ότι η 31χρονη τα κάνει όλα αυτά διότι ξεσκέπασε την κακοδιαχείριση που έκανε η καταγγέλλουσα στην εταιρεία που είχαν, ενώ την κατηγορεί για «ψυχαναγκαστικά ψέματα», προκειμένου να τον εκβιάσει.
Μπροστά σε συναδέλφους, φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια, όπως: «Πρέπει να τη δείτε γυμνή», κάνοντας σχόλια για το πόσο «σέξι» φαινόταν.
Παράλληλα, η 31χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή της τον Νοέμβριο του 2021, αποκτώντας πρόσβαση στα μηνύματα, τα e-mail και τα αρχεία της.
Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό της έβλεπε ηλεκτρονικά της μηνύματα να σβήνονται και έγγραφα να παραποιούνται, ανέφερε.
Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ ομολόγησε ότι δημιούργησε μια «κερκόπορτα» στους διακομιστές της Google για πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε, η οποία εκτεινόταν πέρα από αυτήν και σε υπαλλήλους της εταιρείας.
Η παρενόχληση κλιμακώθηκεΗ σχέση τους έληξε μετά την εμφάνιση φωτογραφιών στις αρχές του 2024 του Σμιτ με μια 22χρονη γυναίκα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Μετά τον χωρισμό, η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι η παρενόχληση κλιμακώθηκε.
Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρίτερ δειπνούσε σε γνωστό εστιατόριο στο Μαλιμπού, ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ διέρρηξε το αμάξι της και έκλεψε τον φορητό υπολογιστή της, κάτι που αποδείχτηκε από τις κάμερες του εστιατορίου, που τον είχαν καταγράψει.
Η Ρίτερ μοιραζόταν με τον Σμιτ την εταιρεία Steel Perlot, στην οποία ο 70χρονος είχε επενδύσει 100 εκατ. δολάρια.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Ρίτερ ανέφερε ότι ο Σμιτ είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή της σε έγγραφα, ενώ σε μια περίπτωση την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι που μοιράζονταν, χωρίς να την επιτρέπει να πάρει τα πράγματά της. Όπως λέει, λίγο πριν χωρίσουν ο Σμιτ εγκατέστησε κρυφές κάμερες και κοριούς στην κατοικία τους.
Μάλιστα, ιδιωτικοί ερευνητές φέρονται να παρακολουθούσαν τους γονείς της, παραδεχόμενοι στην αστυνομία ότι εργάζονταν για την «ιδιωτική ασφάλεια ενός δισεκατομμυριούχου», όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η New York Post.
Από την πλευρά του, ο Σμιτ έχει ισχυριστεί ότι η 31χρονη τα κάνει όλα αυτά διότι ξεσκέπασε την κακοδιαχείριση που έκανε η καταγγέλλουσα στην εταιρεία που είχαν, ενώ την κατηγορεί για «ψυχαναγκαστικά ψέματα», προκειμένου να τον εκβιάσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα