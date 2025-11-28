Ολέθρια σχέση: Για βιασμούς, κακοποίηση, bullying και δίκτυο παρακολούθησης κάθε κίνησής της καταγγέλλει το πρώην αφεντικό της Google η άλλοτε ερωμένη του

Η παρενόχληση κλιμακώθηκε

Κατηγορεί επίσης τον Σμιτ ότι την πίεζε να είναι «πολύ σέξι» σε επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ την παρότρυνε να χρησιμοποιεί συνταγογραφούμενα χάπια για απώλεια βάρους -μόνο και μόνο για να την κοροϊδέψει αργότερα, επειδή φαινόταν «αδυνατισμένη».Μπροστά σε συναδέλφους, φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια, όπως: «Πρέπει να τη δείτε γυμνή», κάνοντας σχόλια για το πόσο «σέξι» φαινόταν.Παράλληλα, η 31χρονη ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή της τον Νοέμβριο του 2021, αποκτώντας πρόσβαση στα μηνύματα, τα e-mail και τα αρχεία της.Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό της έβλεπε ηλεκτρονικά της μηνύματα να σβήνονται και έγγραφα να παραποιούνται, ανέφερε.Η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ ομολόγησε ότι δημιούργησε μια «κερκόπορτα» στους διακομιστές της Google για πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες οποιουδήποτε, η οποία εκτεινόταν πέρα ​​από αυτήν και σε υπαλλήλους της εταιρείας.Η σχέση τους έληξε μετά την εμφάνιση φωτογραφιών στις αρχές του 2024 του Σμιτ με μια 22χρονη γυναίκα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Μετά τον χωρισμό, η Ρίτερ ισχυρίζεται ότι η παρενόχληση κλιμακώθηκε.Στις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρίτερ δειπνούσε σε γνωστό εστιατόριο στο Μαλιμπού, ισχυρίζεται ότι ο Σμιτ διέρρηξε το αμάξι της και έκλεψε τον φορητό υπολογιστή της, κάτι που αποδείχτηκε από τις κάμερες του εστιατορίου, που τον είχαν καταγράψει.Η Ρίτερ μοιραζόταν με τον Σμιτ την εταιρεία Steel Perlot, στην οποία ο 70χρονος είχε επενδύσει 100 εκατ. δολάρια.Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Ρίτερ ανέφερε ότι ο Σμιτ είχε πλαστογραφήσει την υπογραφή της σε έγγραφα, ενώ σε μια περίπτωση την είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι που μοιράζονταν, χωρίς να την επιτρέπει να πάρει τα πράγματά της. Όπως λέει, λίγο πριν χωρίσουν ο Σμιτ εγκατέστησε κρυφές κάμερες και κοριούς στην κατοικία τους.Μάλιστα, ιδιωτικοί ερευνητές φέρονται να παρακολουθούσαν τους γονείς της, παραδεχόμενοι στην αστυνομία ότι εργάζονταν για την «ιδιωτική ασφάλεια ενός δισεκατομμυριούχου», όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η New York Post.Από την πλευρά του, ο Σμιτ έχει ισχυριστεί ότι η 31χρονη τα κάνει όλα αυτά διότι ξεσκέπασε την κακοδιαχείριση που έκανε η καταγγέλλουσα στην εταιρεία που είχαν, ενώ την κατηγορεί για «ψυχαναγκαστικά ψέματα», προκειμένου να τον εκβιάσει.