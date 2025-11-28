Μακρινός στόχος παραμένει η εξάλειψη της ιλαράς, παραδέχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Μειώνονται ραγδαία οι θάνατοι αλλά αυξάνονται τα κρούσματα ακόμη και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς όπου η νόσος είχε εξαφανιστεί

Ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς υπήρξε μια παγκόσμια επιτυχία εδώ και πολλές δεκαετίες, με τον πλανήτη να πλησιάζει στην εξάλειψη.

Ωστόσο όλα αυτά άλλαξαν, δείχνει νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που τονίζει ότι η εξάλειψη της ιλαράς σε όλο τον κόσμο «παραμένει μακρινός στόχος».

Τα καλά νέα, όπως τα επισημαίνει η έκθεση είναι ότι οι θάνατοι από ιλαρά μειώθηκαν κατά 88% σε όλο τον κόσμο από το 2000 έως το 2024. Περίπου 58 εκατομμύρια ζωές έχουν σωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναφέρει ο ΠΟΥ.

Πρόσφατα, το Πράσινο Ακρωτήριο, οι Σεϋχέλλες και ο Μαυρίκιος έγιναν οι πρώτες χώρες στην αφρικανική περιοχή που κατάφεραν να εξαλείψουν την ιλαρά. Επίσης, 21 χώρες των νησιών του Ειρηνικού εξάλειψαν επίσης την ιλαρά και την ερυθρά φέτος.

Ωστόσο, σήμερα με την κάλυψη του εμβολίου να βρίσκεται πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να σταματήσει η μετάδοση, οι περιπτώσεις αυξάνονται ραγδαία, αναφέρει το CNN.

Πέρυσι 59 χώρες ανέφεραν μεγάλες ή επικίνδυνες επιδημίες ιλαράς, σχεδόν τριπλάσιες από τον αριθμό που αναφέρθηκε το 2021. Το ένα τέταρτο των επιδημιών συμβαίνει σε χώρες που είχαν προηγουμένως κηρυχθεί απαλλαγμένες από την ιλαρά, μεταξύ τους ο Καναδάς (που έχασε πρόσφατα το καθεστώς εξάλειψης) και οι ΗΠΑ.

Μόνο φέτος τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) αναφέρουν ότι φέτος έχουν επιβεβαιωθεί 1.798 κρούσματα ιλαράς στη χώρα, ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από τότε που η χώρα έφτασε στο καθεστώς εξάλειψης το 2000.

Σε όλο τον κόσμο πάνω από 30 εκατ, παιδιά είχαν ανεπαρκή προστασία κατά της ιλαράς.

Κλείσιμο
Τρεις χώρες δεν έχουν καθιερώσει ακόμη τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της ιλαράς ως τυπική πρακτική. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή η δεύτερη δόση «αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο 95%, παρέχοντας σε περισσότερα άτομα μακροχρόνια ανοσία».

Η πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών κινδυνεύει με τη μείωση των πόρων για τον εμβολιασμό και την επιτήρηση των ασθενειών, σύμφωνα με την έκθεση. Εν τω μεταξύ, η πανδημία του κορωνοϊού διέκοψε το πρόγραμμα εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο και πλέον τα επίπεδα εμβολιασμού κατά της ιλαράς εξακολουθούν να είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.


