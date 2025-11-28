Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών: Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Χακάν Φιντάν Γιόχαν Βάντεφουλ Γερμανία Τουρκία SAFE

Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών: Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Ο Βάντεφουλ υποδέχτηκε τον Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο - «Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», είπε

Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών: Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ
123 ΣΧΟΛΙΑ
Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SAFE), δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάνες Βάντεφουλ.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο την Παρασκευή με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο Βάντεφουλ τόνισε πως η Τουρκία θεωρείται σημαντικός «γεωστρατηγικός εταίρος» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «ένα νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις τους.



«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα κοινής άμυνας της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων.



«Είμαστε σε εποικοδομητικές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε νέο επίπεδο και, ιδιαίτερα, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.

«Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ ως εταίρος του ΝΑΤΟ, τότε θα έχει έναν αξιόπιστο και φιλικό εταίρο στη Γερμανία, αλλά τώρα είναι η σειρά της Άγκυρας να υπογραμμίσει την πρόθεσή της να ακολουθήσει αυτή την πορεία - και η ΕΕ όμως πρέπει να προσεγγίσει την Τουρκία και να ενδυναμώσει τον δίαυλο επικοινωνίας», διευκρίνισε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Φιντάν και ανέφερε ότι τα κριτήρια ένταξης δεν αποτελούν εμπόδιο. «Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού», είπε χαρακτηριστικά, αλλά εξέφρασε ταυτόχρονα και την απογοήτευση της Άγκυρας για τη «στασιμότητα» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. «Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα», δήλωσε, «θα πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε».


Ειδήσεις σήμερα:

Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
123 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης