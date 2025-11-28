Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών: Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat auf die Vermittlerrolle Ankaras bei Konflikten aufmerksam gemacht. Deutschland und Türkiye verfolgten „gemeinsame Interessen“, sagte Wadephul bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan am Freitag in Berlin. pic.twitter.com/4tU5k1EvRi — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 28, 2025

είναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (), δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών,Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο την Παρασκευή με τον Τούρκο ομόλογό του,, ο Βάντεφουλ τόνισε πως η Τουρκία θεωρείται σημαντικός «γεωστρατηγικός εταίρος» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «ένα νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις τους.«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα κοινής άμυνας της ΕΕ ύψους, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων.«Είμαστε σε εποικοδομητικές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε νέο επίπεδο και, ιδιαίτερα, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.«Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ ως εταίρος του ΝΑΤΟ, τότε θα έχει έναν αξιόπιστο και φιλικό εταίρο στη Γερμανία, αλλά τώρα είναι η σειρά της Άγκυρας να υπογραμμίσει την πρόθεσή της να ακολουθήσει αυτή την πορεία - και η ΕΕ όμως πρέπει να προσεγγίσει την Τουρκία και να ενδυναμώσει τον δίαυλο επικοινωνίας», διευκρίνισε.«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο κ.και ανέφερε ότι τα κριτήρια ένταξης δεν αποτελούν εμπόδιο. «Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού», είπε χαρακτηριστικά, αλλά εξέφρασε ταυτόχρονα και την απογοήτευση της Άγκυρας για τη «στασιμότητα» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. «Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα», δήλωσε, «θα πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε».