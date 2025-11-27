Ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία που θα παραχωρεί εδάφη στη Ρωσία, λέει ο προσωπάρχης του
Ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία που θα παραχωρεί εδάφη στη Ρωσία, λέει ο προσωπάρχης του
«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη - Δεν θα υπογράψει» είπε ο Αντρίι Γερμάκ στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη, δήλωσε ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.
«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα