Μερτς: Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία
Μερτς: Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία

Η πιο σημαντική εγγύηση, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος

Η Ουκρανία θα χρειασθεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, και το Κίεβο δεν θα πρέπει να εξαναγκασθεί να παραχωρήσει εδάφη, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς, τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, είπε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία… Η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογο του.

Η πιο σημαντική εγγύηση, είπε, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός.

«Αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε το μέγεθος του ουκρανικού στρατού ως μελλοντικό στόχο», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις.

