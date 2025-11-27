Η Ευρώπη που πέρασε από την αφωνία στο σπριντ για να προλάβει τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Η συγκεκριμένη υπόθεση – ή καλύτερα και η συγκεκριμένη - δείχνει μια ήπειρο που προσπαθεί να ξαναφτιάξει μοχλούς ισχύος και μια Αμερική που, για πρώτη φορά μετά από καιρό, δεν θεωρεί τη Συμμαχία ως αυτονόητο κέντρο βάρους.Η Ευρώπη δεν έχει ακόμη αποκτήσει ξανά φωνή. Απλώς κέρδισε χρόνο. Το σχέδιο Τραμπ παραμένει ανοιχτό όσο και εύπλαστο. Η Μόσχα παραμένει επιθετική. Η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε ιστορική καμπή. Και η Ευρώπη παλεύει να λειτουργήσει όχι ως «συνασπισμός της αναμονής», αλλά ως δύναμη που διεκδικεί λόγο και πράξεις. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η ήπειρος μπορεί να μετατρέψει μια μικρή διπλωματική ανάκτηση σε πραγματική επιρροή. Ή αν η Γενεύη θα μείνει ως το σημείο όπου κατάλαβε, με πόνο και σοβαρό κόστος, πόσο μακριά από το κέντρο των αποφάσεων είχε βρεθεί.