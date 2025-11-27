Αμερικανοί και Ουκρανοί θα διαπραγματευτούν ξανά ως το τέλος της εβδομάδας για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Αμερικανοί και Ουκρανοί θα διαπραγματευτούν ξανά ως το τέλος της εβδομάδας για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Οι Ουκρανοί θέλουν να επενδύσουν στη θετική δυναμική που διαμορφώθηκε από τις συζητήσεις με τους Αμερικανούς στη Γενεύη
Στο τέλος της εβδομάδας οι ουκρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες θα έχουν νέα επικοινωνία για να διαπραγματευτούν περαιτέρω πάνω σε όσα συμφωνήθηκαν στη Γενεύη για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ.
Ο Γερμάκ ανέφερε μέσω Telegram ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η παραγωγικότητα και να υπάρξει γρήγορη πρόοδος, καθώς ο στόχος που μοιράζονται οι δύο πλευρές παραμένει αμετάβλητος: η επίτευξη μιας «διαρκούς και αξιοπρεπούς ειρήνης για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατό».
Όπως δήλωσε, όπως και στη Γενεύη, έτσι και τώρα οι αντιπροσωπείες προετοιμάζονται για έναν εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό τη διαμόρφωση ουσιαστικών βημάτων προς τον τερματισμό του πολέμου. Ο Γέρμακ εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του προς την αμερικανική ομάδα για την εργασία της.
Σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ έκανε μυστικές διαβουλεύσεις με τη ρωσική πλευρά για την εκπόνηση ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το Axios είχε αναφέρει ότι το σχέδιο αποτελούνταν από 28 σημεία και χωριζόταν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: την ειρήνη στην Ουκρανία, τις εγγυήσεις ασφαλείας, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών την περασμένη Κυριακή στη Γενεύη. Μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το «ειρηνευτικό σχέδιο» περιλαμβάνει πλέον λιγότερα σημεία από τα αρχικά 28 και ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ενσωματωθεί «πολλά από τα σωστά στοιχεία».
