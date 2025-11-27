Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων, κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ, συναντήθηκε με τον Ερντογάν

Ο

και ο

κατευθύνθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της τελετής, όπου αποδόθηκαν οι εθνικοί ύμνοι των δύο κρατών, συνοδευόμενοι από

. Ο Ποντίφικας χαιρέτισε το άγημα τιμών, λέγοντας

ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι που εκπροσωπούσαν τα 16 τουρκικά κράτη που έχουν ιδρυθεί ιστορικά.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ

, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν

, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ

, ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας Χακκί

, ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρανεττίν

, ο Διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν

, ο Ανώτατος Σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας

, καθώς και ο Κυβερνήτης της Άγκυρας

Στην Άγκυρα βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πάπας Λέων, ξεκινώντας το πρώτο διεθνές ταξίδι της παποσύνης του, ένα ταξίδι που φέρει σημαντικό θρησκευτικό, διπλωματικό και ιστορικό συμβολισμό. Η παρουσία του στην Τουρκία συνοδεύεται από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η ατζέντα του περιλαμβάνει κρίσιμες επαφές με την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας.Το πρόγραμμα του ποντίφικα ξεκίνησε με την επίσκεσή του στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου τήρησε ενός λεπτού σιγή και υπέγραψε το βιβλίο μνήμης. Η κίνηση αυτή αποτελεί σταθερό πρωτόκολλο για τους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται την τουρκική πρωτεύουσα.Αμέσως μετά, ο Πάπας Λέων μετέβη στο προεδρικό παλάτι, όπου πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.«καλησπέρα στρατιώτες»τη συνάντηση στο Φανάρι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των περίπου 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.Πρόκειται για μια συνάντηση ιστορικού χαρακτήρα, καθώς οι δύο Προκαθήμενοι θα τιμήσουν από κοινού την 1.700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, ενός καθοριστικού γεγονότος του Χριστιανισμού. Η παρουσία του Πάπα στο Φανάρι εντάσσεται στο πλαίσιο ενισχυμένου θεολογικού διαλόγου και των θετικών σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί μεταξύ των δύο Εκκλησιών τα τελευταία χρόνια.Κατά τη διαμονή του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε σειρά κοινών εκδηλώσεων με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με έμφαση στη συνεργασία,και την ανάδειξη των συμβολισμών της Συνόδου της Νίκαιας. Η παρουσία τους αποτελεί μήνυμα προσέγγισης σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της θρησκευτικής συνύπαρξης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία παγκοσμίως.Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα συνεχίσει, σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, Τζόζεφ Αούν, θα συμμετάσχει σε μια ευρείας κλίμακας διαθρησκειακή συνάντηση και θα προεξάρχει υπαίθριας θείας λειτουργίας στη θαλάσσια πρόσοψη της Βηρυτού.Ένα από τα πλέον συμβολικά σημεία του προγράμματος στον Λίβανο είναι η προσευχή του Πάπα στο σημείο της φονικής έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή σε 200 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η παρουσία του εκεί αναμένεται να στείλει μήνυμα αλληλεγγύης προς τον λιβανέζικο λαό και να αναδείξει τη σημασία της ειρήνης και της συνύπαρξης σε μια περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη.