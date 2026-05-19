Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης χλευάζει τον Τραμπ για την αναβολή στρατιωτικής επίθεσης
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, κάνοντας λόγο για «σιδηρά γροθιά» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

Με προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Το μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.

Με την ανάρτησή του στο X, ο Ρεζαΐ φάνηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.

«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν».

Η απειλή Τραμπ προς την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι, σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για την Τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι εκκλήσεις από Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφασή του ελήφθη μετά από αιτήματα τριών ηγετών της περιοχής.

«Μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρεις ηγέτες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί «συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».

Όπως σημείωσε ο Τραμπ, μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει ρητά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Εντολή για ετοιμότητα στις αμερικανικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τον σεβασμό του προς τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παράλληλα, έγραψε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του γενικού επιτελείου, πτέραρχο Ντάνιελ Κέιν, και στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να μην εξαπολύσουν την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν.

Ωστόσο, τους ζήτησε να είναι «έτοιμοι να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επίθεση» ανά πάσα στιγμή, «σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».
