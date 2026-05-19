Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, οι διαφορές με τις ΗΠΑ και η μοναδική προϋπόθεση για να μπουν τα πυρηνικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν παρουσίασε στο κοινοβούλιο αναλυτική αναφορά για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Έτοιμος για νέα επίθεση ήταν χθες ο Τραμπ, αλλά έκανε πίσω
Η Τεχεράνη υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόταση που περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος.
Παρά τις συνομιλίες, παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.
Κατά την πρόσφατη ομιλία του στην Εθνική Επιτροπή Ασφαλείας του ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Γκαριμπαμπάντι τόνισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου. Το ζήτημα αυτό αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας, καθώς οι ΗΠΑ ζητούν οι Ιρανοί να σταματήσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου για τις επόμενες δύο δεκαετίες, κάτι που η Τεχεράνη θεωρεί υπερβολικά μεγάλο διάστημα.
Το Ιράν απαιτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, προτού συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ αρνούνται να δεσμευτούν εκ των προτέρων, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα καθοριστεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων.
Η Τεχεράνη ζητά επίσης το τέλος του αποκλεισμού στα λιμάνια της, τον οποίο οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα άρουν μόνο εφόσον το Ιράν ανοίξει πρώτα τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν επιμένει στην καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος, αίτημα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει.
Επιπλέον, ζητείται η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, ειδικά από τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου, καθώς και η άρση όλων των κυρώσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη της τρομοκρατίας, τα οποία οι ΗΠΑ δεν έχουν δεχτεί να ανακαλέσουν.
Ο Γκαριμπαμπάντι παρουσίασε αναλυτική αναφορά για τις διαπραγματεύσεις και τις προτάσεις του Ιράν σε μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας το «δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό και στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».
Το κρατικό πρακτορείο IRNA μεταδίδει ότι η αναφορά περιλάμβανε επίσης την ανάγκη για «τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ΗΠΑ, άρση μονομερών κυρώσεων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιφέρεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».
Έτοιμος για επίθεση σήμερα, Τρίτη, στο Ιράν, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας με αφορμή επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του «δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής».
Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του Κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας.
Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι υπήρξε «ένα ενιαίο μήνυμα από τη Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου "δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι' αυτό"».
Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας τους» λόγω αντιποίνων από το Ιράν.
Μετά την ανάρτησή του ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει «για δύο ή τρεις ημέρες», προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του.
Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή η φορά είναι «λίγο διαφορετική» από προηγούμενες περιπτώσεις που πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε μια συμφωνία.
«Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι», είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «χρονικές περίοδοι» κατά τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, «αλλά αυτή είναι λίγο διαφορετική».
Έτοιμος για επίθεση ήταν ο Τραμπ, αλλά έκανε πίσω
