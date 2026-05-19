Κατεστράφη drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, σοβαρές ανησυχίες για τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια
Η Rosatom προειδοποιεί για κίνδυνο «χωρίς επιστροφή» στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ενώ το εργοστάσιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του
Ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν. Παράλληλα, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία φτάνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχίζονται για τρίτη ημέρα, σύμφωνα με δηλώσεις της Rosatom.
Τα ξημερώματα της Τρίτης, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν drone που πλησίαζε τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της πλατφόρμας Telegram. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου κατέπεσε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται τραυματισμοί.
Οι δηλώσεις της Rosatom τόνισαν ότι η τελευταία επίθεση με drone δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς και ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου είχε σημειωθεί περιστατικό ζημιών σε εργαστήριο μεταφορών, όπως επιδείχθηκαν στους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Ο σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Από τότε, κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Η Rosatom προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Κρίσιμη κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό ΖαπορίζιαΗ Rosatom προειδοποιεί ότι η κατάσταση στον σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο «σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω των εντατικών ουκρανικών επιθέσεων. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Αλεξέι Λιχάτσεφ, ανέφερε ότι περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και ότι το εργοστάσιο πρέπει να λειτουργεί κανονικά για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου.
