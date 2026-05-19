Η Τεχεράνη ετοιμάζεται για σύντομες αλλά υψηλής έντασης συγκρούσεις, απειλεί τον Κόλπο και τα θαλάσσια περάσματα

Στρατηγικές κινήσεις και παγκόσμια οικονομία

Ταυτόχρονα, Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές με δεσμούς με την κυβέρνηση έχουν εκτοξεύσει απειλές κατά των ΗΑΕ, κατηγορώντας τα ότι διευκόλυναν επιθέσεις εναντίον του Ιράν με τη φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Κάποιοι, όπως ο αναλυτής, έχουν φτάσει στο σημείο να δηλώσουν σε podcast ότι αν χρειαστεί «Το Ιράν διαθέτει επίσης μοχλούς πίεσης στους θαλάσσιους διαύλους, όπως τοπου συνδέει τηνμε τονκαι μέσω του οποίου περνά περίπου το 10% του παγκόσμιου εμπορίου. Κατά τον προηγούμενο γύρο συγκρούσεων, η Τεχεράνη αξιοποίησε τα Στενά του Ορμούζ για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση έναντι της παγκόσμιας οικονομίας.Αν το Ιράν κρίνει ότι ο έλεγχος αυτών των διαύλων απειλείται, μπορεί να επιδιώξει να μεταθέσει την προσοχή των ΗΠΑ σε δύο θαλάσσια μέτωπα αντί για ένα, σύμφωνα με τονΟιστην Υεμένη, υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν το Ιράν σε περίπτωση περιφερειακού πολέμου, αλλά στο προηγούμενο κύμα συγκρούσεων είχαν κινηθεί με προσοχή, προκειμένου να διαφυλάξουν τα περιορισμένα στρατιωτικά αποθέματά τους.Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι απειλές και η στρατηγική στάση της Τεχεράνης παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες που περιορίζουν την επιθετική στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.