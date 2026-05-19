Σύλληψη κορυφαίου συνδικαλιστή στη Βολιβία για τις διαδηλώσεις κατά του Ροδρίγο Πας
Η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα για τον Μάριο Αργόγιο, ηγέτη της μεγαλύτερης εργατικής συνομοσπονδίας της χώρας, με κατηγορίες για «τρομοκρατία» και δημόσια διέγερση

Η εισαγγελία της Βολιβίας διέταξε χθες Δευτέρα τη σύλληψη κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εκ των ηγετών των μαζικών κινητοποιήσεων με κύριο αίτημα την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου, του Ροδρίγο Πας.

«Η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης» του Μάριο Αργόγιο, του κυριότερου ηγέτη της κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (COB), ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρότζερ Μαριάκα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως τον συνδικαλιστή βαραίνουν κατηγορίες για «δημόσια διέγερση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων» και «τρομοκρατία».

Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών, ανθρακωρύχων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν αγανάκτηση για τη χειρότερη οικονομική κρίση στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Ομάδα ανθρακωρύχων επιχείρησε να φθάσει στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο και το κοινοβούλιο, αλλά αστυνομικοί τους απώθησαν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Υποστηρικτές του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) έφθασαν σήμερα στην πρωτεύουσα ύστερα από πορεία επτά ημερών από την περιοχή Ορούρο, απαιτώντας την απομάκρυνση του Ροδρίγο Πας από τον προεδρικό θώκο.

«Θέλουμε να παραιτηθεί γιατί είναι ανίκανος. Η Βολιβία είναι βυθισμένη στο χάος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιβάν Αλαρκόν, ένας 60χρονος αγρότης.

